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Целебные свойства термальных вод: окунуться, чтобы возродиться

2:11
Туризм

Термальные источники и спа-комплексы давно известны своими целебными свойствами.

термальный источник
Фото: Wikimedia Commons by Wi1234 is licensed under Public domain
термальный источник

Оказывается, не только погружение в минеральную воду, но и вдыхание ее паров может оказывать значительный лечебный эффект. Это подтверждают научные исследования, особенно в отношении воды, содержащей йод, серу и минералы высокой солености.

Вдыхание насыщенного пара способствует улучшению состояния дыхательной системы, помогает при хронических заболеваниях, таких как астма, воспаление верхних дыхательных путей и пневмония. Например, йодсодержащая вода обладает мощным противовоспалительным эффектом, а сера дополнительно улучшает кровообращение и расширяет сосуды, что положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Недавние польские исследования показали, что даже простое пребывание в атмосфере термального курорта положительно сказывается на дыхательной системе. Однако прямое вдыхание паров минеральной воды оказывает еще более выраженный эффект. Особенно полезны йодо-бромные, сернистые и радоновые воды, которые способствуют снятию воспалений и укрепляют иммунитет.

Помимо заболеваний дыхательной системы, ингаляции с термальной водой помогают при аллергии, уменьшая насморк, зуд и отек слизистой оболочки носа. Кроме того, они способствуют выведению аллергенов и токсинов из организма, тем самым снижая частоту обострений.

Хотя долгосрочные исследования в этой области пока немногочисленны, уже имеющиеся данные говорят о том, что эффект от ингаляционной терапии с термальной водой может сохраняться до шести месяцев. Для поддержания результатов рекомендуется периодическое повторение процедур.

Считается, что регулярное посещение термальных курортов может не только облегчить симптомы хронических заболеваний, но и активировать естественные противовоспалительные механизмы организма, помогая ему справляться с болезнями без агрессивных медикаментозных вмешательств, передает TermalOnline.

Уточнения

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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