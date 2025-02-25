Uber вводит комиссию за конвертацию валюты при оплате поездок за границей

С 27 февраля 2025 года сервис такси Uber начнет взимать дополнительную комиссию за конвертацию валюты при оплате поездок за границей в национальной валюте пассажира.

Фото: Wikipedia by Dllu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Uber

Теперь, если турист в США оплачивает поездку в британских фунтах, к его счету будет автоматически добавляться комиссия за обмен валюты в размере 1,5%.

По данным источника, пользователи смогут заранее проверить, будет ли применена дополнительная комиссия. Для этого необходимо зайти в настройки приложения и уточнить, какая валюта выбрана в качестве предпочтительной для оплаты, сообщает британское издание The Sun.

В Uber заверили, что информация о конвертации будет отображаться в квитанциях за поездку. При этом комиссия не будет распространяться на чаевые для водителей.

Нововведение затронет пассажиров в США, Канаде и странах, использующих евро.

Уточнения

Конверта́ция (лат. converto «изменяю, превращаю») — преобразование.

