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Uber вводит комиссию за конвертацию валюты при оплате поездок за границей

Туризм

С 27 февраля 2025 года сервис такси Uber начнет взимать дополнительную комиссию за конвертацию валюты при оплате поездок за границей в национальной валюте пассажира.

Uber
Фото: Wikipedia by Dllu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Uber

Теперь, если турист в США оплачивает поездку в британских фунтах, к его счету будет автоматически добавляться комиссия за обмен валюты в размере 1,5%.

По данным источника, пользователи смогут заранее проверить, будет ли применена дополнительная комиссия. Для этого необходимо зайти в настройки приложения и уточнить, какая валюта выбрана в качестве предпочтительной для оплаты, сообщает британское издание The Sun.

В Uber заверили, что информация о конвертации будет отображаться в квитанциях за поездку. При этом комиссия не будет распространяться на чаевые для водителей.

Нововведение затронет пассажиров в США, Канаде и странах, использующих евро.

Уточнения

Конверта́ция (лат. converto «изменяю, превращаю») — преобразование.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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