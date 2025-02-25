Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Союзники отворачиваются — Аргентина отказалась поддержать Украину в вопросе России
Почему Китай не боится сближения России и США?
Не просто усталость: 5 странных признаков депрессии, о которых никто не говорит
Ядерный расклад — Франция готова предоставить свой арсенал для Европы
В США посмеялись над требованием Зеленского дать ему ядерное оружие
Если Tesla — это iPhone, то Mercedes теперь сделал Nokia 3310 среди электромобилей
Легендарное растение, спасающие берега от разрушения
РРазрушение альянса — Трамп может исключить ряд стран из НАТО
Отказ от санкций против России спас экономику Грузии

Итальянская сказка среди холмов — почему стоит посетить Гуарене

1:57
Туризм

Среди мягких холмов скрывается настоящая жемчужина Италии — городок Гуарене, сочетающая природную красоту, богатую историю и уникальную архитектуру.

Городская среда
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Городская среда

Величественный замок, старинные особняки и гостеприимная атмосфера делают Гуарене местом, где традиции встречаются с современностью. Оказавшись здесь, сложно не влюбиться в это удивительное место!

Гуарене уходит своими корнями в глубину веков. Его мощеные улочки хранят воспоминания о прошлых поколениях, а старинные здания рассказывают о насыщенной событиями истории. Прогулка напоминает путешествие во времени, где каждый уголок пропитан духом старины.

Замок Гуарене, построенный в XVIII веке на месте средневековой крепости, сегодня служит элегантным отелем. По выходным его можно посетить по предварительному бронированию, чтобы полюбоваться роскошными фресками и великолепными итальянскими садами с панорамным видом на Ланге и Монферрато.

Любителям искусства обязательно стоит заглянуть в Palazzo Re Rebaudengo, одну из самых красивых резиденций. Здесь находится Музей современного искусства фонда Сандретто Ре Ребауденго, который гармонично сочетает архитектуру XVIII века с произведениями молодых художников. Оригинальные фрески и лепнина становятся идеальным фоном для постоянно меняющихся экспозиций.

 Закаты в Гуарене особенно живописны: золотистый свет ласкает виноградники и холмы, создавая атмосферу волшебства. Гуарене — рай для гурманов! Здесь можно попробовать знаменитые вина Roero Arneis, Nebbiolo, Dolcetto, La Favorita и Barbera, а также насладиться свежими фруктами — грушами, абрикосами и лесным орехом, передает MyLuxury.

Уточнения

Гурма́н (фр. gourmand) — лакомка, ценитель и любитель тонких изысканных блюд или знаток напитков, в том числе и вин — энофил.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Авто
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться Аудио 
Ольга Зарубина назвала имена двух див российской эстрады
Российский шоу-бизнес
Ольга Зарубина назвала имена двух див российской эстрады Аудио 
Жимолость не из тех, кто плодоносит просто так: рассказываем, чем её можно подкупить
Садоводство, цветоводство
Жимолость не из тех, кто плодоносит просто так: рассказываем, чем её можно подкупить Аудио 
Популярное
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?

Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.

В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
12 лет успеха: почему ВАЗ-2103 стал легендой, а не просто Жигулями Дмитрий Плотников Неужели мумия Тутмоса II все это время была в другом месте? Новая находка ставит под сомнение старые догадки Игорь Буккер Когда страна коррумпирована, ждите свою каморру Сергей Лебедев
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Последние материалы
Союзники отворачиваются — Аргентина отказалась поддержать Украину в вопросе России
Почему Китай не боится сближения России и США?
Не просто усталость: 5 странных признаков депрессии, о которых никто не говорит
Ядерный расклад — Франция готова предоставить свой арсенал для Европы
В США посмеялись над требованием Зеленского дать ему ядерное оружие
Если Tesla — это iPhone, то Mercedes теперь сделал Nokia 3310 среди электромобилей
Легендарное растение, спасающие берега от разрушения
РРазрушение альянса — Трамп может исключить ряд стран из НАТО
Отказ от санкций против России спас экономику Грузии
Забудьте о чётком контуринге: главный визажист раскрыл антитренды макияжа 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.