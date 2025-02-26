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Мили авиакомпаний: можно ли заработать и не потратить больше на дорогих перелетах

1:59
Туризм

С каждым годом перелёты становятся всё дороже, и хотя возможность использовать мили для бронирования билетов кажется заманчивой, стоит ли тратить усилия на их накопление?

Девушка ждет рейса
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка ждет рейса

Стоит ли зарабатывать мили?

Ответ зависит от того, как часто вы летаете, насколько лояльны к авиакомпаниям и как зарабатываете эти мили. В большинстве случаев, зарабатывание миль не оправдывает затраченных усилий.

Самый быстрый способ накопить мили — это оформить кредитную карту авиакомпании. Однако многие из этих карт имеют годовую плату, а также начисляют проценты на покупки, что может привести к дополнительным расходам.

Даже если у вас есть карта, которая позволяет зарабатывать мили на обычных покупках, их накопление не всегда даст значительную экономию.

Для того чтобы накопить достаточное количество миль только за счёт путешествий, нужно постоянно летать. А чтобы успеть использовать мили до того, как они истекут, придётся планировать поездки заранее.

К тому же, часто приходится бронировать билеты до того, как стоимость миль упадёт или они сгорят. В итоге, такая стратегия не всегда выгодна.

Сколько стоят ваши мили? По оценкам, каждая из них стоит в среднем от 1 до 1,6 цента. Это означает, что бонус в 80 000 миль — это всего лишь 800 долларов, что едва хватит на билет из Нью-Йорка в Рим в разгар сезона.

Даже если вы накопите мили с помощью бонусов по кредитной карте, это может не дать ощутимых сбережений, особенно если билеты нужно бронировать срочно.

Также стоит учесть, что если у вас недостаточно миль для полного покрытия стоимости билета, вам не всегда позволят доплатить разницу деньгами.

В случаях, когда билеты покупаются в последний момент, стоимость дополнительных миль может значительно превышать их реальную ценность.

Уточнения

Програ́мма лоя́льности — комплекс маркетинговых мероприятий для развития повторных продаж существующим клиентам в будущем, продажи им дополнительных товаров и услуг, продвижения корпоративных идей и ценностей, других видов потенциально прибыльного поведения.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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