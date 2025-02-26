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Атлантический тоннель: возможно ли соединение Нью-Йорка с Лондоном за 54 минуты

2:03
Туризм

Представьте, что путь от Нью-Йорка до Лондона можно преодолеть за 54 минуты. Звучит как фантастика, но амбициозный проект, основанный на технологиях маглев и вакуумных труб, обещает превратить эту мечту в реальность.

Подводный тоннель
Фото: carandmotor.gr is licensed under Public domain
Подводный тоннель

Ожидаемая стоимость тоннеля составляет 20 триллионов долларов, а скорость, с которой будут двигаться поезда, может достичь 4800 м/с — это в десятки раз быстрее любого самолета.

Этот ультрасовременный проект включает вакуумные трубы и поезда на магнитной левитации, что снижает сопротивление воздуха и увеличивает энергоэффективность.

Тоннель будет проложен на глубине до 5 км под Атлантическим океаном, минимизируя воздействие океанического давления и сейсмической активности.

Однако, несмотря на привлекательность идеи, проект сталкивается с рядом серьезных технических и экономических проблем. Например, поддержание вакуума на протяжении 5000 км — это невероятный вызов для современной механики.

Также возникает проблема с термальным управлением: сверхзвуковые скорости создают огромное количество тепла, с которым нужно справляться без ущерба для безопасности пассажиров.

Строительство такого тоннеля потребует невероятных затрат и международного сотрудничества, что вызывает сомнения в его экономической целесообразности.

Однако, достижения в области hyperloop и маглев, такие как успешные тесты в Европе и Китае, показывают, что будущее высокоскоростного транспорта не за горами.

Проект также ставит вопросы об экологических последствиях. Масштабное строительство и эксплуатация могут существенно повлиять на экосистемы океана, а производство материалов для такого гигантского проекта оставит углеродный след.

В то же время использование чистых технологий, таких как маглев и вакуумные системы, может принести устойчивые экологические преимущества.

Уточнения

Гиперлуп (МФА: [haipə' lu: p], с англ. — "гиперпетля") — проект вакуумного поезда, предложенный в 2013 году американским венчурным предпринимателем Илоном Маском. На сегодняшний день построены испытательные полигоны в Хоторне (компания SpaceX, длина трассы 1,5 км) Максимальная достигнутая на испытаниях скорость порядка 450-460 км/ч.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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