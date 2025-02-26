Пелопоннес в поисках нового туризма: почему Лутраки до сих пор остаётся в тени Афин

2:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лутраки — это не просто курорт, а место, о котором часто забывают. Оно затеряно между живописными холмами и безбрежным морем, всего в 40 минутах от Афин.

Фото: commons.wikimedia.org by Αρκάς, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ано Долиана, Аркадия, Греция

Зимой пляжи практически пустые, и с каждым годом это место становится всё более уединённым. Однако, его история куда глубже.

Уникальное прошлое

Лутраки, когда-то известное как один из самых оживлённых термальных курортов Греции, теперь переживает переходный период.

Курорт был знаменит своими источниками термальной воды, которые привлекали тысячи туристов ещё в 1930-х годах. Но сегодня его исторический центр скрыт под бетонными конструкциями многоквартирных домов и гостиниц.

Настоящее и будущее региона

Греческая туристическая индустрия, в том числе и Лутраки, испытывает сложности. Проблемы финансовой стабильности, влияние пандемии и налоговые реформы вызывают озабоченность у местных властей и бизнесменов.

На встречах с представителями правительства обсуждают меры, которые помогут оживить региональный туризм.

"Мы должны решать проблемы, возникающие из-за незаконных краткосрочных аренда, конкурировать с новыми игроками, и развивать территорию", — отметил президент Федерации Отельеров Греции Джон Хатдзис.

Гастрономический фестиваль и новые перспективы

Каждый год Лутраки становится местом проведения гастрономического фестиваля, который в 2025 году будет организован в четвёртый раз. Цель мероприятия — раскрыть потенциал региона и показать богатство его туристического продукта.

И хотя Пелопоннес ещё далёк от признания в качестве важного туристического хаба, местные власти и бизнес стремятся изменить ситуацию, развивая темы виноделия, агротуризма и культурного туризма.

Пелопоннес как новый бренд

"Региону необходим брендинг, который бы подчёркивал его уникальность". — говорит президент Туристического агентства Пелопоннеса, Константин Маринакос.

В отличие от более популярных туристических направлений, таких как Крит или Миконос, Пелопоннес вряд ли когда-то станет массовым туристическим центром.

Однако он может предложить нечто особенное — редкие природные ландшафты и богатую историческую атмосферу.

Экологическое и устойчивое развитие

Зелёный туризм — это одна из главных тем для обсуждения на конференциях региона. Устойчивость становится важнейшим трендом, и Пелопоннесу предстоит научиться сочетать развитие туризма с охраной природы.

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Греция расположена на Балканском полуострове и многочисленных островах. Столица — город Афины. Государственный язык — греческий. Около 97 % населения исповедует православие.

