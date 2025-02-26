Подземное царство Мелидони: 340 душ и тайны сталактитов — об этом вы не знали

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Пещера Мелидони, расположенная в живописном районе Ретимно на Крите, привлекает путешественников не только своими природными красотами, но и насыщенной историей. Это место сочетает в себе трагедию прошлого, мистику древних легенд и впечатляющие геологические образования.

Фото: Wikimedia Commons by C messier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пещера Мелидони, Крит, Греция

Во времена османского владычества, в 1823 году, пещера стала убежищем для 30 мужчин и 340 женщин и детей, спасающихся от преследования. Однако их укрытие обернулось смертельной ловушкой: османские войска забаррикадировали вход и подожгли его, лишив людей шансов на спасение. Сегодня память о погибших хранит "Зал героев", где установлен оссуарий с их останками. Это место напоминает о мужестве и трагедии тех, кто отдал жизни в борьбе за свободу.

Пещера расположена на высоте 220 метров над уровнем моря. Её вход, оформленный в виде низкой арки, ведёт в глубины удивительного подземного мира. Внутри раскинулись массивные сталактиты и сталагмиты, создающие величественные природные скульптуры.

Несколько залов носят поэтичные названия, отражающие их визуальные особенности:

"Перекрёсток" — место, где пещерные коридоры расходятся в разные стороны.

"Комната с занавесками" — каменные образования здесь напоминают драпировки.

"Верхняя комната" — просторное помещение с потрясающей акустикой.

Прогулка по этим залам переносит посетителей в атмосферу сказочного подземного мира.

Согласно мифологии, пещера Мелидони была домом великана Талоса — бронзового стража Крита, которого Зевс подарил царю Миносу. Этот миф добавляет месту мистическую ауру, пробуждая воображение путешественников.

Пещера находится всего в 2 км от деревни Мелидони и менее чем в 30 км от города Ретимно. Её двери открыты для посетителей с 1 апреля по 31 октября с 08:00 до 19:00.

Уточнения

Мелидо́ни (греч Σπήλαιο Mελιδoνίoυ), известная под местным названием Геро́спилос или Геронто́спилос (Γερόσπηλιος ή Γεροντόσπηλιος «пещера старца») — пещера в Греции на Крите.



Оссуа́рий (лат. ossuarium от os «кость», род.п. ossis) — ящик, урна, колодец, место или же здание для хранения скелетированных останков. В русском языке существует синоним этого слова — ко́стница.



Талос — в древнегреческой мифологии бронзовый автоматон, данный Зевсом Европе для охраны острова Крит. Последний из «медных ясенеродных». По другой версии, сын Адониса и Евриномы. Именуется также Гефестотевктоном (др.-греч. ἦφαιστότευκτον «созданный Гефестом»).

