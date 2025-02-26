Проклятие богов или роковая случайность: что погубило золотые рудники Сифноса

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

В глубокой древности среди островов Кикладского архипелага выделялся небольшой, но невероятно богатый Сифнос. Его залежи серебра и золота сделали местных жителей одними из самых состоятельных людей своего времени.

Фото: Wikimedia Commons by Vicenç Valcárcel Pérez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ фриз из Сокровищницы Сифниса, Археологический музей Дельф, Греция

Благодаря добыче драгоценных металлов сифнийцы смогли не только обеспечить себе роскошную жизнь, но и оставить заметный след в истории. На доходы от рудников они возвели в Дельфах великолепную Сифнийскую сокровищницу — храмовое здание, ставшее символом их богатства и щедрости. Это произошло около 525 года до нашей эры, когда Дельфы считались важнейшим религиозным центром античного мира.

Однако процветание Сифноса было недолгим. В какой-то момент шахты неожиданно затопило, что сделало дальнейшую добычу невозможной. Внезапный конец золотой эпохи острова поставил точку в его истории как центра добычи драгоценных металлов.

Сегодня путешественники, посещающие Сифнос, могут увидеть следы древних рудников, напоминающих о былом величии этого уголка Эгейского моря. Остров по-прежнему привлекает исследователей и туристов, желающих прикоснуться к прошлому и разгадать его тайны.

Уточнения

Си́фнос (Сифн греч. Σίφνος) — остров в Греции, в южной части Эгейского моря. Один из островов архипелага Киклады, находится между Милосом и Серифосом примерно в 130 километрах к юго-востоку от Афин.

