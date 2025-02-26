Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Расслабиться после трудного дня помогут эти упражнения: делайте их перед сном
Этот трюк с огурцами используют только в элитных ресторанах: делимся секретом
Липосакция против контурной пластики: выбираем процедуру, которая поможет избавиться от жира быстрее
Актриса Рене Зеллвегер объяснила, почему не собирается выходить замуж
Новые стандарты: как Евросоюз реагирует на рост интернет-покупок
Подоляка: Информации о подготовке ВСУ к выходу из Курской области нет
Замените лаванду этим цветком, и бабочки слетятся в ваш сад
Дорога смерти для ВСУ: Российские дроны устроили кладбище техники под Суджей
Коммунист потребовал убрать мемориальную доску погибшим бойцам на СВО в Тобольске

Проклятие богов или роковая случайность: что погубило золотые рудники Сифноса

1:19
Туризм

В глубокой древности среди островов Кикладского архипелага выделялся небольшой, но невероятно богатый Сифнос. Его залежи серебра и золота сделали местных жителей одними из самых состоятельных людей своего времени.

фриз из Сокровищницы Сифниса, Археологический музей Дельф, Греция
Фото: Wikimedia Commons by Vicenç Valcárcel Pérez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
фриз из Сокровищницы Сифниса, Археологический музей Дельф, Греция

Благодаря добыче драгоценных металлов сифнийцы смогли не только обеспечить себе роскошную жизнь, но и оставить заметный след в истории. На доходы от рудников они возвели в Дельфах великолепную Сифнийскую сокровищницу — храмовое здание, ставшее символом их богатства и щедрости. Это произошло около 525 года до нашей эры, когда Дельфы считались важнейшим религиозным центром античного мира.

Однако процветание Сифноса было недолгим. В какой-то момент шахты неожиданно затопило, что сделало дальнейшую добычу невозможной. Внезапный конец золотой эпохи острова поставил точку в его истории как центра добычи драгоценных металлов.

Сегодня путешественники, посещающие Сифнос, могут увидеть следы древних рудников, напоминающих о былом величии этого уголка Эгейского моря. Остров по-прежнему привлекает исследователей и туристов, желающих прикоснуться к прошлому и разгадать его тайны.

 

Уточнения

Си́фнос (Сифн греч. Σίφνος) — остров в Греции, в южной части Эгейского моря. Один из островов архипелага Киклады, находится между Милосом и Серифосом примерно в 130 километрах к юго-востоку от Афин.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа
Вредители и болезни
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа Аудио 
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году
Экономика и бизнес
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году Аудио 
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Российский шоу-бизнес
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова Аудио 
Популярное
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните

Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.

Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
12 лет успеха: почему ВАЗ-2103 стал легендой, а не просто Жигулями Дмитрий Плотников Неужели мумия Тутмоса II все это время была в другом месте? Новая находка ставит под сомнение старые догадки Игорь Буккер Когда страна коррумпирована, ждите свою каморру Сергей Лебедев
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Последние материалы
Актриса Рене Зеллвегер объяснила, почему не собирается выходить замуж
Новые стандарты: как Евросоюз реагирует на рост интернет-покупок
Подоляка: Информации о подготовке ВСУ к выходу из Курской области нет
Замените лаванду этим цветком, и бабочки слетятся в ваш сад
Дорога смерти для ВСУ: Российские дроны устроили кладбище техники под Суджей
Коммунист потребовал убрать мемориальную доску погибшим бойцам на СВО в Тобольске
Мошки и грибковые заболевания? Эти способы помогут избавиться от них навсегда
Собака смотрит и молчит? Возможно, она понимает вас лучше, чем ваш психолог
Ночная тревога в Туапсе: над городом раздаются взрывы, аэропорт Сочи ввел ограничения
Дети с аутизмом видят мир иначе: эти сигналы должны вас насторожить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.