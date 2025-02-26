Необычный песок этого пляжа сводит всех с ума

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Элафониси — это один из самых живописных пляжей Греции, известный своим уникальным розовым песком. Этот природный феномен объясняется сочетанием обычного песка с измельчёнными ракушками, что придаёт побережью необычный оттенок.

Фото: Wikimedia Commons by Gerd A.T. Müller is licensed under GNU Free Documentation License пляж Элафониси, Крит, Греция

Расположенный на юго-западном побережье Крита, Элафониси окружён песчаными островками и тенистыми кедровыми лесами. Здесь можно наслаждаться неспешными прогулками, отдыхом на мягком песке и купанием в кристально чистых водах. Место идеально подходит как для романтических поездок, так и для семейного отдыха.

Благодаря своей природной красоте и экологической ценности, пляж находится под охраной Европейского союза в рамках программы "Натура 2000". Это помогает сохранять уникальную экосистему региона и предотвращать массовое строительство.

Элафониси заслуженно получил первое место в престижной премии Travellers' Choice Awards, обойдя пляжи Таиланда, Кубы и Флориды. Туристы особенно отмечают его чистоту, необычный цвет песка и живописные виды. Из 16 017 отзывов, опубликованных в интернете, 10 641 получили высший рейтинг в пять звёзд, что говорит о высоком уровне удовлетворённости посетителей.

В мировом рейтинге лучших пляжей Элафониси входит в топ-5, конкурируя с такими знаменитостями, как Банановый пляж в Таиланде, Игл-Бич на Арубе, Сиеста-Бич во Флориде и Прайя-да-Фалезия в Португалии. В европейском списке он делит позиции с пляжами Миртос на Кефалонии, Фаласарна на Крите и бухтой Энтони Куинн на Родосе.

Уточнения

Элафониси (греч. Ελαφονήσι, буквально — «Олений остров») — необитаемый остров в Средиземном море, расположенный у юго-западного побережья Крита.

