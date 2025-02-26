Таиланд меняет правила безвизового въезда — что ждёт туристов

Власти Таиланда рассматривают возможность сокращения безвизового периода пребывания для иностранных туристов до 30 дней. С таким предложением выступили представители туристических и гостиничных ассоциаций страны, утверждая, что текущий срок в 60 дней является избыточным.
Во время обсуждений эксперты выразили обеспокоенность поведением некоторых туристов и его влиянием на местное население. Несмотря на значительные финансовые поступления, которые обеспечивает безвизовый режим, продолжительное пребывание иностранных гостей иногда вызывает социальное напряжение.
Статистика показывает, что:
Некоторые местные жители выражают недовольство тем, что туристы не всегда уважают местные традиции и законы. Подобные случаи вызывают общественные дискуссии и призывы к ужесточению правил пребывания.
Кроме того, туристические районы Таиланда сталкиваются с ростом преступности: карманники, мошенники и грабители все чаще становятся проблемой. Известны случаи, когда тайцы предлагали туристам напитки со снотворным или завышали цены, обещая скидки.
Вместо полной отмены безвизового режима власти планируют:
Сокращение безвизового периода может изменить туристический поток в Таиланд. Однако власти стремятся сбалансировать экономическую выгоду и комфорт местных жителей, не отказываясь полностью от системы безвизового въезда.
Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м.
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