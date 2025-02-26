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Таиланд меняет правила безвизового въезда — что ждёт туристов

2:08
Туризм

Власти Таиланда рассматривают возможность сокращения безвизового периода пребывания для иностранных туристов до 30 дней. С таким предложением выступили представители туристических и гостиничных ассоциаций страны, утверждая, что текущий срок в 60 дней является избыточным.

Таиланд
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ko_Phi_Phi_Don,_Thailand_(Unsplash).jpg by Jonny Clow jonnyclow
Таиланд

Во время обсуждений эксперты выразили обеспокоенность поведением некоторых туристов и его влиянием на местное население. Несмотря на значительные финансовые поступления, которые обеспечивает безвизовый режим, продолжительное пребывание иностранных гостей иногда вызывает социальное напряжение.

Статистика показывает, что:

  • Большинство туристов не задерживаются в стране дольше 20 дней;
  • Средняя продолжительность проживания в отелях не превышает 15 дней;
  • Долгосрочные путешественники чаще выбирают аренду апартаментов и вилл, что снижает доходы гостиничного бизнеса.

Некоторые местные жители выражают недовольство тем, что туристы не всегда уважают местные традиции и законы. Подобные случаи вызывают общественные дискуссии и призывы к ужесточению правил пребывания.

Кроме того, туристические районы Таиланда сталкиваются с ростом преступности: карманники, мошенники и грабители все чаще становятся проблемой. Известны случаи, когда тайцы предлагали туристам напитки со снотворным или завышали цены, обещая скидки.

Вместо полной отмены безвизового режима власти планируют:

  • Разработать специальные условия выдачи виз для тех, кто хочет оставаться в стране дольше 30 дней;
  • Усилить информационную кампанию для туристов о необходимости соблюдения местного законодательства;
  • Повысить меры безопасности на курортах для защиты гостей и местных жителей.

Сокращение безвизового периода может изменить туристический поток в Таиланд. Однако власти стремятся сбалансировать экономическую выгоду и комфорт местных жителей, не отказываясь полностью от системы безвизового въезда.

Уточнения

Таила́нд  — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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