Из Тюмени можно улететь на Шри-Ланку за 9 тысяч рублей

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

На фоне укрепления рубля стоимость авиабилетов в зарубежные страны снизилась. Из Москвы и Тюмени перелёт до Шри-Ланки обойдётся от 9 до 15 тысяч рублей. Об этом пишет издание "Главный региональный".

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пальмы у моря

На данный момент бюджетные рейсы доступны у нескольких компаний. Самолёт прибывает в аэропорт Хамбантоты. Отмечается, что при бронировании рейса из Москвы стоимость не включает полноразмерный багаж. За 14 700 рублей предусмотрен перелёт только с ручной кладью. Даты вылета по этой цене — 18, 19, 21 и 25 апреля.

При вылете из Тюмени перелёт вместе с 20-килограмовым багажом обойдётся в 9,5 тысяч рублей. Дата рейса — 23 апреля. В другие даты цена выше в несколько раз.

Напомним, ранее сообщалось о бюджетных рейсах из России в Таиланд.