Туроператоры зафиксировали рост продаж зарубежных туров в среднем на 15-20%

Рубль укрепился — спрос на зарубежный туризм вырос

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

После резкого укрепления российской валюты туроператоры зафиксировали прирост продаж зарубежных туров в среднем на 15-20%. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Фото: Веб-сайт министерства культуры и туризма Турции Турция

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что рост продаж был связан с укреплением рубля и с сезонным повышением активности туристов. Наибольшей популярностью среди зарубежных направлений пользуются Египет, Турцию, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка и Вьетнам.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что стабильный курс рубля создает благоприятные условия для бронирования туров.

Ранее стало известно, что укрепление курса рубля привело к падению стоимость некоторых летних зарубежных туров, об этом писала Комсомольская правда. Речь может идти о падении стоимости на 6%-7%. Недавно стало известно, что спрос на туры в Турцию на начало мая 2025 года увеличился в 1,5-2 раза в сравнении с прошлым годом, об этом писал Profi.Travel.

Уточнения

Туризм — одна из значимых составляющих в экономике Турции, в последние десятилетия играет всё большую роль.

