Лари — крошечный городок в холмистой Тоскане (Италия), всего в 25 минутах езды от Пизы.
Раньше это место считалось "столицей Пизанских холмов" и служило домом для наместников флорентийского правительства, когда они жили в крепости Кастелло-деи-Викари в Средние века.
Посетите Casa Meridiana, традиционный тосканский фермерский дом лимонного цвета, который недавно превратили в уютную квартиру. Летом здесь планируют построить бассейн, пишет dailymail.
Каждый вечер на очаровательной террасе Casa Meridiana открывается прекрасный вид на городок и море высоких тосканских деревьев. Перед вечерней прогулкой не будут лишними бокал аперитива, Aperol Spritz, и пицца.
А уром можно посетить фабрику Martelli в центре Лари — это многовековой семейный бизнес, известный своими высококачественными спагетти и тосканскими макаронами, которые раздают покупателям в культовых желтых пакетах Martelli.
Пи́за (итал. Pisa, лат. Pisae) — итальянский город и коммуна в области Тоскана, на расстоянии 10 км от Лигурийского моря, административный центр одноимённой провинции.
Инспекторы ГИБДД часто спрашивают водителей о пункте назначения. Узнайте, зачем они это делают и как правильно реагировать, чтобы избежать неприятностей.