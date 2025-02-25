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Итальянская красота без толп туристов: скрытый городок, где можно жить, как в кино

1:01
Туризм

Лари — крошечный городок в холмистой Тоскане (Италия), всего в 25 минутах езды от Пизы.

городок
Фото: commons.wikimedia.org by Jiuguang Wang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
городок

Раньше это место считалось "столицей Пизанских холмов" и служило домом для наместников флорентийского правительства, когда они жили в крепости Кастелло-деи-Викари в Средние века.

Посетите Casa Meridiana, традиционный тосканский фермерский дом лимонного цвета, который недавно превратили в уютную квартиру. Летом здесь планируют построить бассейн, пишет dailymail.

Каждый вечер на очаровательной террасе Casa Meridiana открывается прекрасный вид на городок и море высоких тосканских деревьев. Перед вечерней прогулкой не будут лишними бокал аперитива, Aperol Spritz, и пицца.

А уром можно посетить фабрику Martelli в центре Лари — это многовековой семейный бизнес, известный своими высококачественными спагетти и тосканскими макаронами, которые раздают покупателям в культовых желтых пакетах Martelli.

Уточнения

Пи́за (итал. Pisa, лат. Pisae) — итальянский город и коммуна в области Тоскана, на расстоянии 10 км от Лигурийского моря, административный центр одноимённой провинции.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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