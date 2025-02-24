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Россиянка рассказала о том, что более всего удивило в турецких домах

1:35
Туризм

Российская путешественница посетила Турцию и поделилась необычными особенностями местных домов, отметив, что "все не как у людей".

Туризм в Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Vitalis Eichwald, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Туризм в Турции

По словам блогерши, турецкое жилье — это не просто место для жизни, а целый культурный феномен, который может удивить иностранцев. Входные лестницы здесь расположены снаружи, а балконы используются не только для отдыха, но и как полноценные комнаты. На них обустраивают спальные зоны, детские площадки или миниатюрные сады. Еще одна любопытная традиция — наличие в доме двух комплектов ковров: летнего и зимнего.

"С окончанием сезона ковры отправляют в чистку, но многие хозяйки предпочитают стирать их вручную. Поэтому во дворах и даже на балконах в городах можно увидеть паласы и дорожки, развешанные для просушки", — рассказала путешественница.

Она также обратила внимание на любовь турчанок к тканевым чехлам, которыми они накрывают практически все предметы в доме.

"Чехлы для стиральной машины, пластиковых этажерок и даже унитазов — зачем? Но в турецких домах это вполне обычное явление", — удивилась россиянка.

Кроме того, туристка заметила, что местные жители часто оставляют обувь прямо у входа или на лестничных клетках, а постиранное белье развешивают на оконных решетках или между домами, протягивая веревки через улицу. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге "Одна в чужом городе".

Уточнения

Чехол — покрышка из мягкого материала, сделанная по форме предмета и защищающая его от внешних воздействий (влаги, пыли и тому подобного).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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