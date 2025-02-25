Топовые места для отдыха на черноморском побережье Болгарии: выберите то, что вам по душе

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Солнечные пляжи, зелёные леса и богатая история — болгарское побережье Чёрного моря становится всё более популярным среди путешественников, которые ищут альтернативу переполненным курортам Испании и Франции.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Kulikov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ курорты Болгарии

Маленькие городки, такие как Созополь, и обширные пляжи, например, в Бургасе, предлагают разнообразие отдыха на 350 километрах побережья: от уединённых уголков для семейного отдыха до многовековых деревень с богатым культурным наследием.

И, что немаловажно, Болгария — это доступно. Цены делают этот регион одним из немногих, где можно позволить себе европейский отдых без ущерба для бюджета.

Где стоит побывать на Черноморском побережье Болгарии

Болгария привлекает путешественников, которые хотят уйти от привычных туристических маршрутов в поисках истории и культуры.

Черноморское побережье Болгарии славится не только пляжами, но и историческими памятниками. Созополь, например, является одним из самых древних городов на побережье.

Здесь, среди узких улочек и старинных церквей, проходят культурные фестивали и археологические исследования.

Для тех, кто предпочитает не только пляжный отдых, Болгария предлагает другие уникальные места. Например, мыс Калиакра и пляжи Дуранкулак и Крапец — скрытые сокровища, которые болгары держат в секрете.

Местные жители до сих пор предпочитают отправлять туристов на более известные курорты, например, Солнечный берег, но для настоящих искателей приключений это — находки.

Болгария оказывается даже дешевле Канарских островов и Турции, при этом предлагая такое же высокое качество туристической инфраструктуры.

Уточнения

Респу́блика Болга́рия (болг. Република България) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, Столица — София. Денежная единица — болгарский лев.

