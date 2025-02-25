Солнечные пляжи, зелёные леса и богатая история — болгарское побережье Чёрного моря становится всё более популярным среди путешественников, которые ищут альтернативу переполненным курортам Испании и Франции.
Маленькие городки, такие как Созополь, и обширные пляжи, например, в Бургасе, предлагают разнообразие отдыха на 350 километрах побережья: от уединённых уголков для семейного отдыха до многовековых деревень с богатым культурным наследием.
И, что немаловажно, Болгария — это доступно. Цены делают этот регион одним из немногих, где можно позволить себе европейский отдых без ущерба для бюджета.
Болгария привлекает путешественников, которые хотят уйти от привычных туристических маршрутов в поисках истории и культуры.
Черноморское побережье Болгарии славится не только пляжами, но и историческими памятниками. Созополь, например, является одним из самых древних городов на побережье.
Здесь, среди узких улочек и старинных церквей, проходят культурные фестивали и археологические исследования.
Для тех, кто предпочитает не только пляжный отдых, Болгария предлагает другие уникальные места. Например, мыс Калиакра и пляжи Дуранкулак и Крапец — скрытые сокровища, которые болгары держат в секрете.
Местные жители до сих пор предпочитают отправлять туристов на более известные курорты, например, Солнечный берег, но для настоящих искателей приключений это — находки.
Болгария оказывается даже дешевле Канарских островов и Турции, при этом предлагая такое же высокое качество туристической инфраструктуры.
Респу́блика Болга́рия (болг. Република България) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, Столица — София. Денежная единица — болгарский лев.
Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.