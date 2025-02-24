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Российские туристы были удивлены неожиданному медосмотру перед паспортным контролем в Китае

3:27
Туризм

Российские туристы оказались удивлены неожиданными медицинскими проверками в китайском аэропорту.

Аэропорт
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Airport_Munich_innen_2009_PD_20090404_025.JPG by Attribution ShareAlike
Аэропорт

Несмотря на то, что пандемия уже в прошлом, перед паспортным контролем некоторых пассажиров направили на сдачу крови и мазков.

Один из подписчиков телеграм-канала "Крыша ТурДома" рассказал о необычном случае, который произошел с ним и его друзьями во время пересадки в аэропорту Чэнду. Группа из семи человек летела маршрутом Москва — Чэнду — Хошимин. Так как стыковка длилась около девяти часов, туристы решили выйти в город. Для этого они заполнили обязательную декларацию здоровья перед прохождением паспортного контроля. Однако внезапно к ним подошли сотрудники аэропорта, выбрали двоих пассажиров — 14-летнего подростка и 21-летнего молодого человека — и на ломаном английском объяснили, что им необходимо пройти медицинский контроль.

"Мы предположили, что это будет обычная процедура измерения температуры или взятие мазков, поэтому не стали спорить", — рассказал путешественник.

Однако молодых людей увели в отдельное помещение, и спустя 30 минут обеспокоенные родственники попытались пройти к ним, но их не пустили. Остальные пассажиры, проходившие контроль, не подвергались подобным проверкам — среди всей толпы выделили только двоих россиян.

Примерно через 40 минут туристов отпустили, предварительно взяв у них мазки и кровь из вены. Это вызвало недовольство у сопровождающих, хотя они не стали вступать в конфликт, зная, что подобные меры в Китае законны. Однако ситуация оставила неприятное впечатление.

"Мы не имели никаких симптомов — ни температуры, ни насморка, а ограничения давно сняли. Почему тогда нас заставили сдавать анализы?" — возмущался подписчик.

Он предположил, что в аэропорту просто выполняют план по проверкам.

Как пояснил СЕО компании "Чайна Трэвел" Сергей Назаров, подобные медицинские осмотры туристов случаются крайне редко, но в теории они возможны и даже обязательны. В китайских аэропортах установлены тепловизоры, а сотрудники имеют право проводить выборочный контроль. Если у пассажира фиксируется повышенная температура или другие подозрительные показатели, его могут направить на дополнительное обследование.

Туроператоры заранее предупреждают туристов о возможности таких проверок — информация об этом содержится в памятках по въезду в Китай. В большинстве случаев у пассажиров просто измеряют температуру или берут мазки из носа и горла. Однако о взятии крови из вены специалисты не слышали. Представитель одной из турфирм предположил, что от этой процедуры можно отказаться, задав вопрос, на каком основании проводится анализ и какие данные он может предоставить.

При этом полностью избежать медицинского осмотра в китайском аэропорту нельзя.

"Если пассажир откажется от проверки, его могут отправить в больницу для дальнейшего обследования", — отметил Сергей Назаров.

Если у путешественника действительно есть симптомы заболевания (кашель, насморк или температура), он обязан указать это в декларации здоровья и оставить свои контактные данные.

Уточнения

Теплови́зор (тепло + лат. vīsio «зрение; видение») — устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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