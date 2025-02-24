Где в России можно отдохнуть весной бюджетно

2:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аналитики изучили данные раннего бронирования и выяснили, что самые доступные варианты размещения в марте-мае находятся в южных регионах страны.

Фото: unsplash.com by Ashley Bean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Весна

Газета.Ru ознакомилась с итогами исследования. Среди наиболее популярных направлений самая низкая стоимость проживания зафиксирована в Минеральных Водах — в среднем 3 200 рублей за ночь. Этот город служит транспортным узлом для курортов Кавказских Минеральных Вод, где находятся такие известные санаторные зоны, как Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Последний также попал в топ-10 бюджетных направлений, заняв седьмое место со средней стоимостью 3 900 рублей за ночь.

На втором месте рейтинга расположилась Астрахань, где цена проживания составляет 3 600 рублей за ночь. Благодаря мягкому климату весна в регионе наступает раньше, чем в большинстве российских городов: в апреле здесь уже цветут сады и устанавливается по-летнему теплая погода. Астрахань известна не только своими историческими достопримечательностями, включая Кремль и старинные храмы, но и уникальной гастрономией с акцентом на блюда из рыбы. Кроме того, весной в регионе начинается рыболовный сезон, что делает город особенно привлекательным для любителей этого вида отдыха.

Третье место занял Рыбинск (Ярославская область), где весеннее размещение обходится в среднем в 3 700 рублей за ночь. Несмотря на более прохладный климат, город притягивает туристов архитектурными памятниками XVIII-XIX веков, живописными набережными Волги и музеями с редкими экспонатами. Кроме того, как и в Астрахани, здесь популярна весенняя рыбалка — сначала подледная, затем на открытых реках.

В целом, средний чек раннего бронирования по России весной составил 6 200 рублей за ночь, что на 10% выше, чем годом ранее. Наибольший спрос наблюдается на отели и мини-отели (75% всех бронирований), апартаменты выбрали 6% туристов, а гостевые дома — 5%.

Уточнения

Бронирование (туризм) — размещение и подтверждение заявки на услугу.



