Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума

С 27 февраля "Ласточка", курсирующая между Сочи и Абхазией, изменит маршрут. Теперь её конечной точкой станет не Гагра, а Сухум. Это значит, что путь продлится ещё на 80 километров. А вот в обратном направлении поезд завершит движение в аэропорту Сочи.
Поезд будет отправляться из Сочи в 08:50 и делать 12 остановок по пути в Сухум. Обратный рейс стартует в 15:42, но остановок на маршруте будет уже 8.
Расписание уже появилось на сайте РЖД, но билеты на новый маршрут пока недоступны. Скорее всего, это временное явление, и вскоре продажа откроется.
Решение продлить маршрут до Сухума, а обратно вести поезд прямо в аэропорт, вероятно, связано с удобством пассажиров. Такой вариант позволит туристам и жителям региона быстрее добираться до нужных пунктов без пересадок.
Напомним, что тестовые поездки "Ласточки" начались в октябре 2023 года. Сейчас в Сухум можно добраться только проходящими поездами из Москвы и Санкт-Петербурга, которые делают ночные остановки в Сочи.
Развитие транспортной инфраструктуры Абхазии на этом не заканчивается. Уже в мае 2025 года в Сухуме планируют открыть международный аэропорт.
Это значительно упростит путешествия в республику и обратно.
Абха́зия (абх. Аԥсны, груз. აფხაზეთი) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря. Включает 7 исторических областей: Малую Абхазию, Бзыпын, Гуму, Абжуа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.
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