Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 27 февраля "Ласточка", курсирующая между Сочи и Абхазией, изменит маршрут. Теперь её конечной точкой станет не Гагра, а Сухум. Это значит, что путь продлится ещё на 80 километров. А вот в обратном направлении поезд завершит движение в аэропорту Сочи.

Фото: commons.wikimedia.org by Sportsmentos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Поезд Ласточка

Расписание и изменения

Поезд будет отправляться из Сочи в 08:50 и делать 12 остановок по пути в Сухум. Обратный рейс стартует в 15:42, но остановок на маршруте будет уже 8.

Расписание уже появилось на сайте РЖД, но билеты на новый маршрут пока недоступны. Скорее всего, это временное явление, и вскоре продажа откроется.

Причины изменений

Решение продлить маршрут до Сухума, а обратно вести поезд прямо в аэропорт, вероятно, связано с удобством пассажиров. Такой вариант позволит туристам и жителям региона быстрее добираться до нужных пунктов без пересадок.

Напомним, что тестовые поездки "Ласточки" начались в октябре 2023 года. Сейчас в Сухум можно добраться только проходящими поездами из Москвы и Санкт-Петербурга, которые делают ночные остановки в Сочи.

Что дальше?

Развитие транспортной инфраструктуры Абхазии на этом не заканчивается. Уже в мае 2025 года в Сухуме планируют открыть международный аэропорт.

Это значительно упростит путешествия в республику и обратно.

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны, груз. აფხაზეთი) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря. Включает 7 исторических областей: Малую Абхазию, Бзыпын, Гуму, Абжуа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.

