Жутковато ночью — путешественница раскрыла другую сторону Мальдив

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка посетила столицу Мальдивской Республики, город Мале, и призналась, что он сильно отличается от привычного туристического образа Мальдив.

Фото: commons.wikimedia.org by Владимир Саппинен, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ночной город

По словам путешественницы, несмотря на небольшую площадь, Мале — очень плотнозаселенный город. Стоимость аренды здесь крайне высокая, и значительная часть доходов местных жителей уходит именно на жилье.

"Ночью гулять даже немного жутковато. Кругом стройки, и в некоторых местах кажется, что они продвигаются слишком медленно. На улицах то чисто, то неожиданно попадается мусор. У кафе всегда убрано у входа, но стоит пройти пару шагов — снова груды отходов", — поделилась своими наблюдениями туристка.

Она также отметила, что заведения, в которых предпочитают питаться местные, выглядят довольно скромно. Тем не менее, блогерша призналась, что в целом Мале оказался чище, чем она ожидала, и, например, оставил более приятное впечатление, чем популярный вьетнамский курорт Нячанг. Впечатлениями она поделилась в личном блоге "Тут вам не там".

Ранее другая российская путешественница, отправившаяся на Мальдивы в несезон, осталась в восторге от поездки. По ее словам, каждая потраченная копейка полностью себя оправдала, а эмоции от отдыха оказались незабываемыми.

Уточнения

Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.

