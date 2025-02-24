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Жутковато ночью — путешественница раскрыла другую сторону Мальдив

1:26
Туризм

Российская туристка посетила столицу Мальдивской Республики, город Мале, и призналась, что он сильно отличается от привычного туристического образа Мальдив.

Ночной город
Фото: commons.wikimedia.org by Владимир Саппинен, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ночной город

По словам путешественницы, несмотря на небольшую площадь, Мале — очень плотнозаселенный город. Стоимость аренды здесь крайне высокая, и значительная часть доходов местных жителей уходит именно на жилье.

"Ночью гулять даже немного жутковато. Кругом стройки, и в некоторых местах кажется, что они продвигаются слишком медленно. На улицах то чисто, то неожиданно попадается мусор. У кафе всегда убрано у входа, но стоит пройти пару шагов — снова груды отходов", — поделилась своими наблюдениями туристка.

Она также отметила, что заведения, в которых предпочитают питаться местные, выглядят довольно скромно. Тем не менее, блогерша призналась, что в целом Мале оказался чище, чем она ожидала, и, например, оставил более приятное впечатление, чем популярный вьетнамский курорт Нячанг. Впечатлениями она поделилась в личном блоге "Тут вам не там".

Ранее другая российская путешественница, отправившаяся на Мальдивы в несезон, осталась в восторге от поездки. По ее словам, каждая потраченная копейка полностью себя оправдала, а эмоции от отдыха оказались незабываемыми. 

Уточнения

Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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