Три недели без еды и воды — кот из Нидерландов случайно пересёк Атлантику

В Нидерландах бездомный кот случайно оказался участником экстрим-путешествия.

Фото: pixabay.com by Tasy Hong, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кот на столе

В середине января в городе Мурдейк он незаметно пробрался в грузовой контейнер AMC Cargo, который затем опломбировали, погрузили на судно и отправили на остров Кюрасао в Карибском море.

Три недели контейнер пересекал Атлантический океан, после чего еще неделю оставался на острове. Все это время кот провел без еды, воды и света. Когда контейнер вскрыли, сотрудники транспортной компании были поражены неожиданной находкой и сразу же вызвали зоозащитников.

Испуганного путешественника удалось поймать не сразу, но сейчас он уже находится в приюте и проходит реабилитацию. По словам волонтеров, сначала кот полностью избегал контактов с людьми, но постепенно становится более доверчивым. Чипа у него нет, поэтому его история остается загадкой. Тем не менее, зоозащитники надеются, что если у кота есть хозяин, он вскоре найдется, передают "Тонкости туризма".

Уточнения

Конте́йнер ISO-контейнер — вид тары для хранения и перевозки грузов.



