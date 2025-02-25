Золотые пляжи, коралловые дома и чистейшая вода: лучшие места архипелага Ламу

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хотите открыть для себя неизведанную сторону Кении? В то время как большинство туристов приезжает сюда ради сафари и встреч с дикими животными, немногие знают, что на восточном побережье страны скрывается настоящий островной рай.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пальмы у моря

Архипелаг Ламу: кенийская альтернатива Сейшелам

Ламу, расположенный в Индийском океане, может смело конкурировать с Маврикием, Кабо-Верде и Сейшельскими островами.

Здесь вас ждут широкие пляжи с золотым песком, стройные пальмы и уютные белоснежные деревни, в которых переплетаются культуры Африки, Аравии и Европы.

Где находится архипелаг?

Ламу находится недалеко от северного побережья Кении, между городами Ламу и Киуанга. В его состав входит около 65 островов, самые известные из которых — Ламу, Манда и Пате.

Главный город региона — Ламу-Таун, расположенный на одноимённом острове. Это старейшее поселение суахили в Кении, основанное в 1370 году.

Его историческая ценность признана ЮНЕСКО, а архитектура поражает сочетанием кораллового камня, мангровых балок и резных деревянных дверей.

Лучшие пляжи архипелага

Диани-Бич — идеальное место для наблюдения за рыбаками и уединённого отдыха.

Пляж Шела — здесь нет шумных туристов и современных удобств, зато вода идеально подходит для купания, а пейзажи завораживают.

Чем заняться на Ламу?

Снорклинг и дайвинг (с ноября по март вода максимально прозрачна).

Каякинг и заплывы с дельфинами.

Прогулки по древним улочкам Ламу-Таун, где можно увидеть традиционные особняки с террасами и уютными внутренними дворами.

Если вы ищете уединённый пляжный отдых с нотками истории и приключений, архипелаг Ламу — ваш идеальный вариант.

Уточнения

Респу́блика Ке́ния (суахили Jamhuri ya Kenya, англ. Republic of Kenya) — государство в Восточной Африке. На сегодняшний день страна является одной из наиболее динамично развивающихся среди стран Восточной Африки. Столица — Найроби.



