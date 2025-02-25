Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Acea требует ускоренного перехода к электромобилям
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Забудьте о сутулости: эксперт показала 3 упражнения, которые спасут спину
Врачи скрывают: эти доступные продукты укрепляют сосуды лучше лекарств
Новое поколение Skoda Octavia RS: синтез стиля и мощности
Когда кола помогает, а не вредит – неожиданный факт о газировке
Гонки будущего: новые генетически модифицированные лошади готовы побить все рекорды поло
Ваша ДНК — просто код, а тело — механизм: возможно, мы давно живём в симуляции природы
Вы тоже так делали? Вот почему ошейник может быть опасен для вашей собаки

Золотые пляжи, коралловые дома и чистейшая вода: лучшие места архипелага Ламу

1:59
Туризм

Хотите открыть для себя неизведанную сторону Кении? В то время как большинство туристов приезжает сюда ради сафари и встреч с дикими животными, немногие знают, что на восточном побережье страны скрывается настоящий островной рай.

Пальмы у моря
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пальмы у моря

Архипелаг Ламу: кенийская альтернатива Сейшелам

Ламу, расположенный в Индийском океане, может смело конкурировать с Маврикием, Кабо-Верде и Сейшельскими островами.

Здесь вас ждут широкие пляжи с золотым песком, стройные пальмы и уютные белоснежные деревни, в которых переплетаются культуры Африки, Аравии и Европы.

Где находится архипелаг?

Ламу находится недалеко от северного побережья Кении, между городами Ламу и Киуанга. В его состав входит около 65 островов, самые известные из которых — Ламу, Манда и Пате.

Главный город региона — Ламу-Таун, расположенный на одноимённом острове. Это старейшее поселение суахили в Кении, основанное в 1370 году.

Его историческая ценность признана ЮНЕСКО, а архитектура поражает сочетанием кораллового камня, мангровых балок и резных деревянных дверей.

Лучшие пляжи архипелага

  • Диани-Бич — идеальное место для наблюдения за рыбаками и уединённого отдыха.
  • Пляж Шела — здесь нет шумных туристов и современных удобств, зато вода идеально подходит для купания, а пейзажи завораживают.

Чем заняться на Ламу?

  • Снорклинг и дайвинг (с ноября по март вода максимально прозрачна).
  • Каякинг и заплывы с дельфинами.
  • Прогулки по древним улочкам Ламу-Таун, где можно увидеть традиционные особняки с террасами и уютными внутренними дворами.

Если вы ищете уединённый пляжный отдых с нотками истории и приключений, архипелаг Ламу — ваш идеальный вариант.

Уточнения

Респу́блика Ке́ния (суахили Jamhuri ya Kenya, англ. Republic of Kenya) — государство в Восточной Африке. На сегодняшний день страна является одной из наиболее динамично развивающихся среди стран Восточной Африки. Столица — Найроби.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Авто
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться Аудио 
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Еда и рецепты
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа Аудио 
Соседи не верят своим глазам: я просто переделал забор, и теперь он стал шедевром
Садоводство, цветоводство
Соседи не верят своим глазам: я просто переделал забор, и теперь он стал шедевром Аудио 
Популярное
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?

Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.

В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Модернизированный Ил-114-300 получил секретную роль: как Касатка-Э превратит пассажирский лайнер в морского стражника Дмитрий Плотников Курская область: честный рассказ от спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова Лавров, возможно, всё же договорился с турками по базам в Сирии Любовь Степушова
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Последние материалы
Модернизированный Ил-114-300 получил секретную роль: как Касатка-Э превратит пассажирский лайнер в морского стражника
Acea требует ускоренного перехода к электромобилям
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Забудьте о сутулости: эксперт показала 3 упражнения, которые спасут спину
Врачи скрывают: эти доступные продукты укрепляют сосуды лучше лекарств
Сводка с фронта: потери ВСУ в Курской области более 63 тысяч человек, Путин, Трамп и переобувшийся Макрон
Новое поколение Skoda Octavia RS: синтез стиля и мощности
Когда кола помогает, а не вредит – неожиданный факт о газировке
Гонки будущего: новые генетически модифицированные лошади готовы побить все рекорды поло
Золотые пляжи, коралловые дома и чистейшая вода: лучшие места архипелага Ламу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.