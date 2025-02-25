Золотые пляжи, коралловые дома и чистейшая вода: лучшие места архипелага Ламу

Хотите открыть для себя неизведанную сторону Кении? В то время как большинство туристов приезжает сюда ради сафари и встреч с дикими животными, немногие знают, что на восточном побережье страны скрывается настоящий островной рай.
Ламу, расположенный в Индийском океане, может смело конкурировать с Маврикием, Кабо-Верде и Сейшельскими островами.
Здесь вас ждут широкие пляжи с золотым песком, стройные пальмы и уютные белоснежные деревни, в которых переплетаются культуры Африки, Аравии и Европы.
Ламу находится недалеко от северного побережья Кении, между городами Ламу и Киуанга. В его состав входит около 65 островов, самые известные из которых — Ламу, Манда и Пате.
Главный город региона — Ламу-Таун, расположенный на одноимённом острове. Это старейшее поселение суахили в Кении, основанное в 1370 году.
Его историческая ценность признана ЮНЕСКО, а архитектура поражает сочетанием кораллового камня, мангровых балок и резных деревянных дверей.
Если вы ищете уединённый пляжный отдых с нотками истории и приключений, архипелаг Ламу — ваш идеальный вариант.
Респу́блика Ке́ния (суахили Jamhuri ya Kenya, англ. Republic of Kenya) — государство в Восточной Африке. На сегодняшний день страна является одной из наиболее динамично развивающихся среди стран Восточной Африки. Столица — Найроби.
Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.