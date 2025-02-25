Безвизовый рай: Россия и Мьянма стирают границы для туристов

Россия планирует подписать соглашение с Мьянмой, которое полностью отменит визовый режим для граждан обеих стран. Согласно договору, россияне и бирманцы смогут находиться на территории друг друга без виз в течение 30 дней, сообщает ТАСС со слов министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
На данный момент россияне уже могут посещать Мьянму без визы, тогда как гражданам Мьянмы требуется оформление электронной визы для въезда в Россию. Ожидается, что новый документ значительно упростит туристические и деловые поездки между странами.
Переговоры по этому вопросу длились более четырёх часов и прошли в позитивной атмосфере. В ходе встречи стороны также договорились ускорить назначение послов и восстановить работу посольств, что укрепит дипломатические связи.
Помимо вопросов безвизового режима, обсуждались и другие важные темы. В частности, представители России и Мьянмы обсудили пути к завершению конфликта на Украине, возможности возобновления экономического сотрудничества и улучшения финансовых потоков между странами. Одним из ключевых аспектов стало обсуждение снятия барьеров в сфере банковских переводов.
Мья́нма официальное название — Респу́блика Сою́з Мья́нма — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в западной части полуострова Индокитай. Ранее (до 1989 года) страна была известна как Би́рма.
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