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Безвизовый рай: Россия и Мьянма стирают границы для туристов

1:19
Туризм

Россия планирует подписать соглашение с Мьянмой, которое полностью отменит визовый режим для граждан обеих стран. Согласно договору, россияне и бирманцы смогут находиться на территории друг друга без виз в течение 30 дней, сообщает ТАСС со слов министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Мьянма
Фото: retas.de by Thomas Schoch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мьянма

На данный момент россияне уже могут посещать Мьянму без визы, тогда как гражданам Мьянмы требуется оформление электронной визы для въезда в Россию. Ожидается, что новый документ значительно упростит туристические и деловые поездки между странами.

Переговоры по этому вопросу длились более четырёх часов и прошли в позитивной атмосфере. В ходе встречи стороны также договорились ускорить назначение послов и восстановить работу посольств, что укрепит дипломатические связи.

Помимо вопросов безвизового режима, обсуждались и другие важные темы. В частности, представители России и Мьянмы обсудили пути к завершению конфликта на Украине, возможности возобновления экономического сотрудничества и улучшения финансовых потоков между странами. Одним из ключевых аспектов стало обсуждение снятия барьеров в сфере банковских переводов.

Уточнения

Мья́нма официальное название — Респу́блика Сою́з Мья́нма — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в западной части полуострова Индокитай. Ранее (до 1989 года) страна была известна как Би́рма.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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