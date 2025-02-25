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Лазурная мечта Сардинии: как попасть в пляжный рай Кала-Голорице

2:17
Туризм

Если вы ищете одно из самых красивых и труднодоступных мест для отдыха в Италии, Кала-Голорице — это то, что вам нужно. Этот укромный пляж на Сардинии, окружённый величественными скалами и бирюзовыми водами, считается одним из лучших в Европе. Однако, чтобы попасть туда, нужно приложить усилия.

Морской берег
Фото: commons.wikimedia.org by Яна Краснопевцева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Морской берег

Как добраться?

Пляж находится на восточном побережье Сардинии. Чтобы попасть на Кала-Голорице, нужно пройти каменистую тропу длиной два километра.

Важно учесть, что только 250 человек могут посетить пляж за день, и доступ ограничен по времени: тропа открыта с 7:30 до 15:00, а сам пляж закрывается в 17:00.

Билеты стоит бронировать заранее, и они включают парковку за 7 долларов. Однако путь не будет лёгким — он каменистый и без тени, так что удобная обувь и головной убор вам точно понадобятся.

Если пеший путь не для вас, можно добраться на лодке. Однако лодки не могут подходить близко к берегу, и вам откроется панорамный вид на этот невероятно красивый пляж, скрытый среди скал.

Что вас ждёт на Кала-Голорице?

Пляж покрыт галечными камнями, и здесь можно плавать или заниматься снорклингом среди подводных скал. Вода прозрачная, а виды вокруг просто захватывающие.

Для любителей активного отдыха здесь есть возможность заниматься скалолазанием — знаменитая вершина Агулья-ди-Голорице является одной из самых популярных для восхождений на острове.

Что вокруг?

В окрестностях Кала-Голорице есть другие пляжи, такие как Кала-Мариолу и Кала-Луна, которые также стоит посетить. Они не так известны, но при этом не менее красивы.

Где остановиться?

Если вы хотите остаться неподалёку, можно остановиться в Баунее, небольшом горном городке. Здесь есть уютные гостиницы и традиционные рестораны.

Для тех, кто предпочитает быть ближе к побережью, подойдёт Санта-Мария-Наваррезе. Это приморский посёлок, где есть отличные отели и пляжи.

Уточнения

Сарди́ния (итал. Sardegna, сард. Sardigna ) — остров в Средиземном море, расположенный к западу от Апеннинского полуострова между Сицилией и Корсикой, является вторым по величине островом Средиземного моря. Входит в состав Италии в качестве авт. области.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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