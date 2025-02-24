Россияне зачастили на этот элитный курорт во Франции

Всё больше российских туристов для отдыха едут на французский элитный курорт — Куршевель.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Горнолыжный сезон на курорте Роза Хутор

Пресс-служба туроператора PAC Group сообщила, что наши соотечественники стали на 50 процентов чаще туда летать по сравнению с 2024 годом. Теперь россияне выбирают не только туры в Париж, но и на горнолыжные курорты Франции.

Спрос на Куршевель вырос на 50 процентов. Кстати, интерес к европейским горнолыжным курортам среди туристов из России увеличился на 60 процентов. В основном они летают кататься в Италию, сообщает KP. RU.

Уточнения

Куршевель (фр Courchevel) — горнолыжный курорт во французских Альпах (департамент Савойя), расположен в центре Тарантезской долины.

