Россияне зачастили на этот элитный курорт во Франции

Всё больше российских туристов для отдыха едут на французский элитный курорт — Куршевель.
Пресс-служба туроператора PAC Group сообщила, что наши соотечественники стали на 50 процентов чаще туда летать по сравнению с 2024 годом. Теперь россияне выбирают не только туры в Париж, но и на горнолыжные курорты Франции.
Спрос на Куршевель вырос на 50 процентов. Кстати, интерес к европейским горнолыжным курортам среди туристов из России увеличился на 60 процентов. В основном они летают кататься в Италию, сообщает KP. RU.
Куршевель (фр Courchevel) — горнолыжный курорт во французских Альпах (департамент Савойя), расположен в центре Тарантезской долины.
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