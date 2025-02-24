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Россияне зачастили на этот элитный курорт во Франции

Туризм

Всё больше российских туристов для отдыха едут на французский элитный курорт — Куршевель.

Горнолыжный сезон на курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Горнолыжный сезон на курорте Роза Хутор

Пресс-служба туроператора PAC Group сообщила, что наши соотечественники стали на 50 процентов чаще туда летать по сравнению с 2024 годом. Теперь россияне выбирают не только туры в Париж, но и на горнолыжные курорты Франции.

Спрос на Куршевель вырос на 50 процентов. Кстати, интерес к европейским горнолыжным курортам среди туристов из России увеличился на 60 процентов. В основном они летают кататься в Италию, сообщает KP. RU.

Уточнения

Куршевель (фр  Courchevel) — горнолыжный курорт во французских Альпах (департамент Савойя), расположен в центре Тарантезской долины. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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