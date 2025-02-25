Улыбка за 1000 бат: как в Таиланде обманывают туристов – 3 самые опасные схемы

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Таиланд — одно из самых популярных направлений для российских туристов. Однако, несмотря на радушие местных жителей, не стоит терять бдительность: страна славится не только потрясающими пляжами, но и множеством уловок, на которые попадаются доверчивые путешественники.

Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сонгкран - Тайский Новый год

По словам эксперта в сфере туризма Арсения Симонова, на курортах нередко орудуют карманники, мошенники и даже грабители, сообщает портал Туристас. Он предупреждает: вежливость и дружелюбие тайцев не всегда искренни. Туриста могут угостить напитком или коктейлем, подмешав в него снотворное. Пока жертва находится в бессознательном состоянии, злоумышленники забирают деньги и ценные вещи.

Особенно опасны предложения купить наркотики. В Таиланде действуют жесткие законы: если путешественника поймают с запрещенными веществами, его может ожидать смертная казнь.

Еще одна распространенная схема мошенничества связана с торговлей. Продавцы привлекают покупателей заманчивыми скидками, но в итоге стоимость товара оказывается завышенной в несколько раз. В заведениях общепита тоже не все честно: официанты нередко добавляют в счета лишние суммы, чтобы положить разницу себе в карман.

Недавно Pravda.Ru писала, что местные власти рассматривают возможность изменения туристической стратегии. Исследователи предлагают сделать ставку на пожилых путешественников, так как они, как правило, остаются в стране дольше и тратят больше денег.

Уточнения

Таила́нд официальное название — Короле́вство Таила́нд, — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

