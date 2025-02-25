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Внуково сдался: ФАС настояла на бесплатных фонтанчиках для пассажиров

Туризм

В московском аэропорту Внуково появятся бесплатные питьевые фонтанчики. Такое решение принято после проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая рекомендовала обеспечить пассажиров бесплатной питьевой водой.

капли воды
Фото: Wikimedia Commons by Marlon Felippe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
капли воды

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве, фонтанчики установят в стерильных зонах аэропорта — как для международных, так и для внутренних рейсов. Теперь пассажиры смогут утолить жажду без необходимости покупать дорогостоящую воду в торговых точках.

Ранее, в ноябре прошлого года, активисты пожаловались на завышенные цены на воду в аэропорту. Стоимость бутылки доходила до 150 рублей, что вызвало недовольство путешественников.

Администрация Внуково тогда объяснила, что не может регулировать цены, так как торговлей занимаются сторонние компании. Однако Московское управление ФАС инициировало расследование и пришло к выводу, что ситуация требует вмешательства.

В результате аэропорт принял меры и согласился установить бесплатные питьевые фонтанчики. Это позволит пассажирам не только экономить, но и комфортно ожидать рейс, не беспокоясь о доступе к воде.

 

Уточнения

Аэропорт Вну́ково имени А. Н. Туполева (ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW) — международный аэропорт федерального значения, один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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