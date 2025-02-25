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Мошенники и перекупщики: теневая экономика экскурсий в Лахту

1:40
Туризм

В Санкт-Петербурге не утихает ажиотаж вокруг новой смотровой площадки "Лахта Центра". Несмотря на регулярные экскурсии каждые полчаса, билеты раскупаются мгновенно. Туристы жалуются, что купить их на официальном сайте практически невозможно, а перекупщики охотно предлагают проходки на онлайн-площадках, иногда даже по цене ниже номинала.

Лахта центр, Санкт-Петербург
Фото: Wikimedia Commons by Kora27, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лахта центр, Санкт-Петербург

Журналист издания TourDom решил проверить ситуацию и убедился: на ближайшие дни свободных билетов нет. В то же время на теневых рынках их полно, но стоимость варьируется от 1 до 4 тысяч рублей. Перекупщики предупреждают о мошенниках, которые продают один и тот же билет многократно, вводя покупателей в заблуждение.

Официально входные билеты именные, но проверяют документы только у льготных категорий граждан. В интернете уже появилась инструкция, как успеть поймать билет: продажи открываются ежедневно в 12:00, но билеты уходят в считанные минуты. Так, редакция попыталась приобрести билеты на 28 февраля, но не смогла: они появились в 12:42, а через несколько минут полностью исчезли. Однако у перекупщиков на этот день билеты уже были в наличии.

Туристы недоумевают, почему "Лахта Центр" не внедряет систему предзаказа, а введённое ограничение "не более двух билетов в одни руки" не помогает справиться с ситуацией. Некоторые подозревают, что ажиотаж искусственно создаётся в интересах организаторов экскурсий.

Уточнения

«Ла́хта-центр» (официальное название — «Ла́хта Центр») — многофункциональный комплекс, расположенный на берегу Финского залива в Приморском районе Санкт-Петербурга. Является центральным офисом компании Газпром.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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