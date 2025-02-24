Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запад признает поражение? Дипломат сообщил о возможном изменении позиции ведущих стран ЕС
Прилучный нашёл необходимую поддержку в браке с Брутян после неудачного брака с Муцениеце
Экономический ландшафт Польши претерпел значительные изменения из-за военной поддержки Киеву
Как правильно избавиться от старого АКБ и не потерять деньги
Вызывает отёки и бьёт по печени: врач развеяла миф о пользе безалкогольного пива
Пригожин раскрыл, появится ли Валерия на сцене после завершения карьеры
Renault готовит семь новинок: от бюджетных электрокаров до спортивных Alpine
Нетрезвые за рулем: 5 ключевых признаков, на которые обращают внимание
Джиган пожаловался на отсутствие подарка на 23 февраля: одинокий и грустный

Тайны одиночных путешествий: куда поехать в 2025 году, чтобы найти себя

1:05
Туризм

Индивидуальные путешествия продолжают оставаться в тренде.

Индия
Фото: commons.wikimedia.org by Kalyan Shah, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Индия

В новом отчёте частной туристической компании Kensington представлены лучшие страны для одиночных путешествий в 2025 году. При составлении этого рейтинга учитывались мнения "состоятельных" путешественников на основе данных за 2024 год и двух внешних опросов, которые были проведены совместно с Opinium Research и Dig Insight.

В итоге Индия стала направлением номер один для тех, кто ищет приключений в одиночку. В стране находится одно из современных семи чудес света — Тадж-Махал, м также другие достопримечательности, ежегодно привлекающие толпы туристов, например, Мраморный мавзолей в Агре в штате Уттар-Прадеш.

Помимо Индии в рейтинг вошли: Италия, Япония, Египет, Таиланд, Австралия, Испания, Исландия, Франция и Новая Зеландия, сообщает cnbc.com.

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Новый взгляд на неандертальцев: ученые провели исследование
Наука и техника
Новый взгляд на неандертальцев: ученые провели исследование Аудио 
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Недвижимость
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим Аудио 
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома
Шоу-бизнес
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома Аудио 
Популярное
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова

Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.

Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома
Перец без пикировки — меньше забот, больше урожая: и почему никто не делал так сразу
Рухнет ли военная поддержка Украины, если Соединённые Штаты выйдут из конфликта? Дмитрий Плотников Лавров, возможно, всё же договорился с турками по базам в Сирии Любовь Степушова Роскошь на рельсах: за что пассажиры готовы платить тысячи евро? Игорь Буккер
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут
Вероятность столкновения Бенну с Землей увеличилась
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Последние материалы
Прилучный нашёл необходимую поддержку в браке с Брутян после неудачного брака с Муцениеце
В ЕС нет согласия насчёт конфискации замороженных активов России
Рухнет ли военная поддержка Украины, если Соединённые Штаты выйдут из конфликта?
Экономический ландшафт Польши претерпел значительные изменения из-за военной поддержки Киеву
Как правильно избавиться от старого АКБ и не потерять деньги
Вызывает отёки и бьёт по печени: врач развеяла миф о пользе безалкогольного пива
Пригожин раскрыл, появится ли Валерия на сцене после завершения карьеры
Renault готовит семь новинок: от бюджетных электрокаров до спортивных Alpine
Нетрезвые за рулем: 5 ключевых признаков, на которые обращают внимание
Джиган пожаловался на отсутствие подарка на 23 февраля: одинокий и грустный
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.