Тайны одиночных путешествий: куда поехать в 2025 году, чтобы найти себя

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Индивидуальные путешествия продолжают оставаться в тренде.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalyan Shah, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Индия

В новом отчёте частной туристической компании Kensington представлены лучшие страны для одиночных путешествий в 2025 году. При составлении этого рейтинга учитывались мнения "состоятельных" путешественников на основе данных за 2024 год и двух внешних опросов, которые были проведены совместно с Opinium Research и Dig Insight.

В итоге Индия стала направлением номер один для тех, кто ищет приключений в одиночку. В стране находится одно из современных семи чудес света — Тадж-Махал, м также другие достопримечательности, ежегодно привлекающие толпы туристов, например, Мраморный мавзолей в Агре в штате Уттар-Прадеш.

Помимо Индии в рейтинг вошли: Италия, Япония, Египет, Таиланд, Австралия, Испания, Исландия, Франция и Новая Зеландия, сообщает cnbc.com.

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии.

