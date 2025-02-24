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Масленица как культурная платформа: как проходит фестиваль Я-я, Кемска волость в Карелии

3:27
Туризм

Масленица — отличная возможность погрузиться в атмосферу русских традиций и хорошего настроения, продемонстрировать уникальные черты региона.

Кемь_Карелия
Фото: kemfest.ru is licensed under Free More info
Кемь_Карелия

Дмитрий Бобров, руководитель проектов автономной некоммерческой организации "Центр развития социального туризма", председатель карельского регионального отделения "Карельское содружество", в интервью Pravda. Ru отметил, что этот праздник становится все более актуальным для внутреннего туризма.

В течение масленичной недели организуются различные мероприятия, но их эффективность в привлечении иногородних туристов порой ограничена. По словам эксперта, формат таких мероприятий пока слабо адаптирован для широкого круга зрителей — сложно организовать качественные выступления из-за погодных условий, соблюдения различных правил безопасности и ковидных ограничений. Эти факторы могут снизить интерес к мероприятиям. 

"Верхняя одежда — это уже более стесненная хореография, практически невозможно сделать нормальный вокал порой из-за погодных условий", — подчеркнул собеседник.

По словам Боброва, туристам из других регионов интересны более уникальные и самобытные черты определенной местности (региона). Поэтому в последние годы появились тенденции в туриндустрии, которые направлены на создание интересных событий, связанных с местной культурой. В Кемском районе Карелии, к примеру, проходит фестиваль "Я-я, Кемска волость!".

"Фестивалю уже три года. Помните, эта фраза из комедии "Иван Васильевич меняет профессию"? На минувших выходных были организованы мероприятия с акцентом на местный колорит, блюда из рыбы, поморские пироги, мастер-классы, подледную рыбалку, обряды поморов. Это как раз то, что интересно в качестве локального турпродукта. И масленичная неделя следом идет как продолжение знакомства с местной культурой", — рассказал Дмитрий Бобров.

Таким образом, насыщение Масленицы элементами местной культуры может сделать ее более привлекательной для туристов, чем просто традиционное празднование, заключил эксперт.

Справка. Фраза "Я-я, Кемска волость!" стала крылатой благодаря кинофильму "Иван Васильевич меняет профессию". Шведский посол ее произносит. В современном русском языке используется в ситуациях, когда кто-то выдвигает необоснованные территориальные претензии. Кемская волость — это небольшая территория вокруг городка Кемь в Карелии, расположенная недалеко от Соловецких островов, с выходом в Белое море. Она была присоединена к государству российскому в XV веке. Шведы считали, что вся Карелия должна принадлежать им, и в 1570-х-1590-х годах неоднократно пытались захватить Кемь, так как это место имело стратегическое значение, включая соляные копи — соль в Средние века была жизненно важным товаром. Если бы шведам удалось захватить Кемь, они могли бы значительно подорвать соляную торговлю на Руси и изолировать ее от моря. К счастью, их попытки захвата не увенчались успехом. А Кемь (кстати, городу уже 240 лет) сегодня — райцентр Кемского района Карелии.

Уточнения

Фестива́ль — массовое празднество.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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