Роскошный круиз обернулся кошмаром: пассажиры лайнера P&O бьют тревогу

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

На борту круизного лайнера P&O бушует вирус. Были зафиксированы желудочно-кишечные симптомы. Об этом пишет издание Sky News.

Фото: commons.wikimedia.org by No machine-readable author provided, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Круизный лайнер

Один из пассажиров круизного лайнера сообщил в СМИ, что на борту возникла вспышка норовируса. Несколько дней назад судно находилось у берегов Бельгии.

По словам мужчины, людей рвало в публичных местах. Они не успевали добраться до своих кают. Приступы рвоты заставали пассажиров врасплох — в ресторанах и на палубах.

Лайнер P&O Iona может перевозить более 5 тысяч пассажиров и 1800 сотрудников. В данный момент судно находится в недельном круизе по Северной Европе. Сколько пассажиров на борту неизвестно.

По официальной информации, инфекция затронула не более 1% пассажиров. При этом ранее стало известно о публичном заявлении капитана, который сообщил о вспышке заболевания. Он отметил, что персонал сделает всё возможное, чтобы остановить распространение вируса.

Лайнер отправился из Саутгемптона 15 февраля. На нём находится много семей, поскольку путешествие проходит в школьные каникулы. Известно, что на фоне карантина некоторые заболевшие испытывают проблемы с доставкой еды и чистого белья. Персонала для этих нужд не хватает. Другие пассажиры жалуются на отмену ряда развлекательных мероприятий на судне.

Уточнения

Круи́з (англ cruise) в первоначальном значении — морское путешествие.

