На борту круизного лайнера P&O бушует вирус. Были зафиксированы желудочно-кишечные симптомы. Об этом пишет издание Sky News.
Один из пассажиров круизного лайнера сообщил в СМИ, что на борту возникла вспышка норовируса. Несколько дней назад судно находилось у берегов Бельгии.
По словам мужчины, людей рвало в публичных местах. Они не успевали добраться до своих кают. Приступы рвоты заставали пассажиров врасплох — в ресторанах и на палубах.
Лайнер P&O Iona может перевозить более 5 тысяч пассажиров и 1800 сотрудников. В данный момент судно находится в недельном круизе по Северной Европе. Сколько пассажиров на борту неизвестно.
По официальной информации, инфекция затронула не более 1% пассажиров. При этом ранее стало известно о публичном заявлении капитана, который сообщил о вспышке заболевания. Он отметил, что персонал сделает всё возможное, чтобы остановить распространение вируса.
Лайнер отправился из Саутгемптона 15 февраля. На нём находится много семей, поскольку путешествие проходит в школьные каникулы. Известно, что на фоне карантина некоторые заболевшие испытывают проблемы с доставкой еды и чистого белья. Персонала для этих нужд не хватает. Другие пассажиры жалуются на отмену ряда развлекательных мероприятий на судне.
Круи́з (англ cruise) в первоначальном значении — морское путешествие.
Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.