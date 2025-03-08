На шаг впереди: зачем бронировать отель за два года до поездки

4:35 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

Российские туристы уже заглядывают в будущее и активно бронируют путешествия на 2026 год — количество таких заказов выросло на 30%. Среди направлений — Европа, Мальдивы и даже Антарктида.

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Однако большинство путешественников, как и раньше, не любят загадывать далеко: 62,8% бронируют жилье за 1-7 дней до поездки, 20,5% — за 8-30 дней. Доля тех, кто думает о поездке за 31-90 дней, сократилась на 15% и составляет 11%.

Зато долгосрочное планирование на 2025 год стало популярнее. 4,4% россиян уже вернулись из поездок, которые запланировали 3-6 месяцев назад (это на 13% больше, чем годом ранее), а 1,3% туристов не просто задумались о путешествиях через 180 дней, но и уже забронировали отели.

Когда Париж ждет тебя через два года

OneTwoTrip отмечает, что самые ранние бронирования на 2026 год сделаны на январь, причем как в России, так и за границей. Например, два туриста уже оплатили номер в отеле в Париже на 22 января 2026 года. За четыре дня в трехзвездочном отеле без питания они отдали 48 тысяч рублей.

Любопытно, что среди самых дальновидных путешественников чаще встречаются одиночки. Например, кто-то уже запланировал отдых в Сингапуре — три дня в пятизвездочном отеле с завтраками обошлись в 93 тысячи рублей. Другой турист на четыре дня отправится на Пхукет, выбрав четырехзвездочный отель без питания за 47 тысяч рублей.

Новогодние каникулы? Бронирование уже идет!

Некоторые уже думают и о новогодних праздниках. Один турист заранее забронировал сутки в четырехзвездочном отеле в Стамбуле за 13 тысяч рублей. А двое россиян отправятся в Манилу, где проведут два дня в пятизвездочном отеле (без питания) за 24,5 тысячи рублей.

Туроператор FUN & SUN также фиксирует заказы на 2026 год, но пока это скорее исключение, чем правило. Чаще всего заранее бронируют туры с регулярной перевозкой, круизы или отели с конкретными номерами в "высокий сезон". Самые популярные направления — ОАЭ, Таиланд и Мальдивы.

Экспедиция в Антарктиду: место надо успеть занять заранее

В IMT Group подтверждают рост интереса к долгосрочному планированию. В основном туристы хотят забронировать новогодние туры и экспедиционные круизы в Антарктиду. Здесь раннее бронирование особенно важно, так как число мест в популярных отелях и каютах ограничено.

Две трети всех бронирований на 2026 год пока приходятся на январь-февраль. Больше всего бронирований из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодарского края, Татарстана, Иркутской области, Нижегородской области, Ставропольского края, Тулы, Твери и Калининграда. Средняя стоимость ночи по раннему бронированию составляет 4,5 тысячи рублей — это на 15% выше, чем год назад (3,9 тысячи рублей).

Интерес к раннему бронированию проявляется не только по зарубежным направлениям, но и внутри России. Например, один путешественник уже оплатил день в отеле без звезд в Липецке за 2,5 тысячи рублей.

Семьи и компании тоже не остаются в стороне

Некоторые заказы оформляются сразу на семьи или компании. Так, трое туристов планируют провести восемь дней в Санкт-Петербурге после январских праздников 2026 года. Они выбрали трехзвездочный отель с трехразовым питанием за 87 тысяч рублей.

На зимние каникулы также уже есть бронирования. Например, семья из трех человек, включая ребенка, поедет на два дня в Рязань. Номер в трехзвездочном отеле без питания обошелся им в 8,4 тысячи рублей.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

