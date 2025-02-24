Отдых в Дагестане подорожал на 15%

Стоимость отдыха в Дагестане продолжает расти в цене. В среднем размещение в местных отелях и базах отдыха стало стоить дороже на 10-15%. Об этом сообщает издание "Замана".

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Владельцы заведений рассказали, что уже с начала текущего года россияне начали активно бронировать жильё в Дагестане. Большое число номеров и квартир уже зарезервировано на летний сезон. Наиболее популярны варианты с наличием бассейна и питанием. В некоторых крупных гостиничных комплексах уже нет свободных номеров.

Туры в республику признаны доступными. Стоимость отдыха вместе с экскурсиями на три дня составит от 20 000 тысяч рублей на человека, на шесть дней — от 45 000 тысяч рублей. Стоимость авиабилетов не учитывается. В среднем билеты на самолёт обойдутся россиянам от 15 000 тысяч рублей в обе стороны. Цена зависит от региона вылета.