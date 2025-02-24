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Весну на Роза Хутор встретят тематическими экскурсиями

Туризм

С 24 февраля по 2 марта в этнопарке "Моя Россия" гостей курорта ждет специальная масленичная программа.

Этнопарк Моя Россия на курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Этнопарк Моя Россия на курорте Роза Хутор

На территории комплекса расположено 11 архитектурных павильонов с музейными и выставочными пространствами посвященным истории, культуре и традициям нашей страны. Во время экскурсии "Весна идет, весне дорогу!" можно будет узнать, как провожали зиму в разных регионах России.

— Наша страна — многонациональна. При этом в традициях многих народов есть празднование начала весны. Например, в кавказском регионе отмечали День первой борозды. Мужчины, у которых в прошлом году родились дети, проходили по полю с плугом, запряженными быками. Считалось, что ровная борозда — залог хорошего и богатого урожая, — рассказали в этно-парке "Моя Россия".

В Татарстане с приходом весны праздновали "Карга боткасы", что переводится как "грачиная каша". В этот день готовилось специальное угощение, часть его оставляли прилетающим птицам, а остальное раздавали друзьям и соседям. В Бурятии в этом году на первый день весны 1 марта "выпал" Новый год — "Белый месяц" Сагаалган.

— На Руси приход весны отмечали Масленицей, пекли блины. Во время прогулки, расскажем, почему первый блин был комом. И вовсе не потому, что он не получился. А потому что отдавали его медведям, проснувшимся после спячки, на Урале их называли "комы", — поделился экскурсовод Сергей Иволоци.

Весенние экскурсии в этнопарке "Моя Россия" будут проходить ежедневно в 12:00 и 15:00. Продолжительность прогулки — 45 минут. Также во время масленичной недели в этнопарке можно побывать на мини-экскурсиях в отдельных павильонах. В "Суздале" гостям расскажут о традициях казачьей Масленицы (11:30 и 14:30), о национальных праздниках весны — в павильоне "Кавказ" (12:30 и 15:30) и в "Бурятии" (13:00 и 16:00), а в павильоне "Казань" (13:30 и 16:30) откроют, как проходили проводы зимы в Татарстане. 1 и 2 марта с 13:00 до 14:00 гостей "Моей России" ждет празднование "Широкой Масленицы" с молодецкими забавами и народными гуляниями. Участие в экскурсиях и программах — бесплатно, по билету в этнопарк.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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