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В феврале россияне рванули в Сочи: курорт вошёл в топ направлений

1:03
Туризм

Россияне весь февраль активно бронировали отели и квартиры в Сочи. Черноморский курорт занял третье место в рейтинге самых популярных мест в феврале. Об этом пишет издание "Коммерсант-Сочи" с ссылкой на источник.

Балтийское море в Зеленоградске
Фото: commons.wikimedia.org by Sea-angel22, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Балтийское море в Зеленоградске

Согласно данным сервиса бронирования жилья для отдыха "Твил.ру", Сочи забронировали 6% россиян, отправившихся в путешествие. На первом и втором местах расположились столицы России. Москву выбрали17%, а Санкт-Петербург — 10%.

Средняя продолжительность поездок в феврале составляет двое суток. Чтобы разместиться в Москве на одну ночь, нужно заплатить около 4 тысяч рублей, в Северной столице — около 2,5 тысяч рублей.

В первую десятку популярных направлений в конце зимы попал сочинский курорт Красная поляна. Стоимость размещения в этой локации в среднем составляет около 8 тысяч рублей в сутки.

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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