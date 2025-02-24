Туризм активно развивается: 4 миллиона туристов могут посетить курорты Карачаево-Черкесии

На отдых в Карачаево-Черкесию: власти ожидают двукратный рост турпотока

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министр туризма и курортов Карачаево-Черкесии Расул Текеев сообщил, что к 2030 году туристический поток на курорты региона может вырасти до 4 миллионов человек. В прошлом году турпоток на курорты КЧР превысил 2 млн человек, что на 7-10% больше значений предыдущего года. Текеев отметил, что для достижения этой цели планируется развитие различных направлений туризма, включая горнолыжный, научно-познавательный, историко-культурный и лечебно-оздоровительный туризм.

Фото: Сообщество министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесии Вконтакте Карачаево-Черкесия

Ранее стало известно, что в 2024 году частные инвестиции в курорт "Архыз" выросли на 25%. В настоящее время на курортах Карачаево-Черкесии работают около 700 отелей, баз отдыха и пансионатов, 18 канатных дорог и 30 горнолыжных трасс общей протяженностью более 50 км.

В период новогодних праздников 2024 года турпоток на курорты Карачаево-Черкесии увеличился на 4% по сравнению с предыдущим годом, и с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года курорты приняли 193 тыс. туристов. Об этом пишет Интерфакс.

Уточнения

Всесезонный горный курорт «Архыз» — курорт в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики, сочетающий зимние и летние виды туризма.

