Эти устройства отпугивают акул, но работают ли они на самом деле

2:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Некоторые мечтают поплавать рядом с акулами и даже планируют поездку в места вроде острова Коко в Коста-Рике, знаменитого своими возможностями для дайвинга с хищниками.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акула

Другие же боятся даже заходить в воду, опасаясь встречи с акулой. Как снизить риски и можно ли действительно защититься от этих морских хищников?

Способы защиты: миф или реальность?

Даже если вы знаете, что привлекает акул и как вести себя в воде, полагаться только на удачу не стоит.

Одним из распространённых советов является зрительный контакт с хищником — считается, что это может отпугнуть его. Однако существуют и специальные устройства для защиты от акул.

"Независимое исследование показало, что некоторые электрические отпугиватели могут эффективно отпугивать акул", — рассказывает морской биолог Кристин Планкарте.

По её словам, существует три основных типа отпугивателей: электрические, магнитные и химические. И среди них наиболее эффективны именно электрические.

Как работают электрические отпугиватели?

Акулы обладают высокой чувствительностью к электрическим полям, и такие устройства временно дезориентируют их.

Это не причиняет вреда животному, но заставляет его держаться подальше. Учёные сравнивают этот эффект с тем, как если бы человек неожиданно посмотрел на яркий свет.

Доказано на практике

В 2018 году исследователи протестировали несколько устройств, прикрепив их к нижней части доски для сёрфинга.

Наилучший результат показал Shark Shield от Freedom + Surf (данные PubMed Central). Магнитные ленты и другие электрические модели оказались менее эффективными.

Стоит помнить, что ни одно устройство не даёт 100% защиты. По словам Планкарте, Shark Shield снижает вероятность атаки примерно на 60%. Однако сама вероятность нападения акулы остаётся крайне низкой.

Кому стоит задуматься о защите?

Наибольшему риску подвергаются сёрферы, так как акула может принять их за тюленя — свою естественную добычу. Взгляд снизу на человека с доской очень напоминает силуэт морского млекопитающего.

Поэтому для тех, кто занимается сёрфингом в местах, где водится много акул, электрический отпугиватель может стать дополнительной мерой безопасности.

Уточнения

Репеллент (от лат. repellens — отталкивающий, отвращающий) — природное или синтетическое химическое вещество, применяемое в бытовых целях для отпугивания членистоногих. В отличие от инсектицидов репелленты предназначены не для уничтожения насекомых, а только для их отпугивания.

