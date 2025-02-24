Испанская полиция предупреждает: новая схема мошенников, о которой нужно знать

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сканируете QR-коды на парковках или у платёжных терминалов? Будьте осторожны: мошенники нашли новый способ обмана туристов!

Фото: www.flickr.com by Web Summit, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Оплата по QR-коду

Испанская полиция предупреждает, что злоумышленники в туристических центрах страны наклеивают поддельные QR-коды поверх настоящих, перенаправляя жертву на фишинговые сайты.

Как работает схема?

Преступники создают копию официального сайта, где пользователь вводит свои банковские данные, полагая, что совершает оплату. В результате деньги отправляются прямо на счёт мошенников.

Особенно часто такие уловки встречаются:

На парковках с оплатой через QR-коды.

В местах, где установлены терминалы самообслуживания.

В общественных и туристических зонах с рекламными QR-кодами.

Как защититься?

Осмотрите QR-код. Если он выглядит как наклейка или отличается от оригинального оформления — не сканируйте его.

Проверяйте URL перед вводом данных. Официальный сайт всегда должен начинаться с "https://" и содержать правильное название компании.

Используйте приложение банка. По возможности оплачивайте парковку и услуги через официальное мобильное приложение.

Будьте бдительны в людных местах. Если QR-код выглядит подозрительно — лучше уточнить его подлинность у сотрудников заведения.

Этот метод обмана становится всё популярнее, поэтому стоит быть особенно внимательным не только в путешествиях, но и дома. Помните: мошенники делают всё, чтобы их сайты были неотличимы от настоящих!

Уточнения

QR-код (англ. Quick Response code - "код быстрого отклика"; сокр. QR code) — тип матричных штриховых кодов (или двумерных штриховых кодов), изначально разработанных для автомобильной промышленности Японии. Его создателем считается Масахиро Хара.

