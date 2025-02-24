Испанская полиция предупреждает: новая схема мошенников, о которой нужно знать

Сканируете QR-коды на парковках или у платёжных терминалов? Будьте осторожны: мошенники нашли новый способ обмана туристов!
Испанская полиция предупреждает, что злоумышленники в туристических центрах страны наклеивают поддельные QR-коды поверх настоящих, перенаправляя жертву на фишинговые сайты.
Преступники создают копию официального сайта, где пользователь вводит свои банковские данные, полагая, что совершает оплату. В результате деньги отправляются прямо на счёт мошенников.
Особенно часто такие уловки встречаются:
Осмотрите QR-код. Если он выглядит как наклейка или отличается от оригинального оформления — не сканируйте его.
Этот метод обмана становится всё популярнее, поэтому стоит быть особенно внимательным не только в путешествиях, но и дома. Помните: мошенники делают всё, чтобы их сайты были неотличимы от настоящих!
QR-код (англ. Quick Response code - "код быстрого отклика"; сокр. QR code) — тип матричных штриховых кодов (или двумерных штриховых кодов), изначально разработанных для автомобильной промышленности Японии. Его создателем считается Масахиро Хара.
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