Как работает город-кухня, который готовит еду для пассажиров Qatar Airways

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Город-кухня Qatar Aircraft Catering Company (QACC) расположен на территории международного аэропорта Хамад в городе Доха (Катар) — блюда доставляются с производственных линий в ожидающие их самолеты

Фото: freepik.com by https://www.freepik.com/free-photo/blurred-view-cityscape_1120991.htm#fromView=search&page=1&position=1&uuid=86bea0e1-37be-46ca-920b-2c4e5d13dddd is licensed under Free More info катар

Экскурсия по QACC начинается в международном аэропорту Хамад с тщательной проверки безопасности: вещи проходят через рентген, паспорт проверяют. В "воздушной зоне" сдуваются пыль и ворсинки с одежды тех, кто решился на экскурсию.

Перед экскурсией в конференц-зале накрывают шикарный банкет, здесь демонстрируются кулинарные достижения QACC — представлены изысканные блюда, такие как ломтики лосося, говядина вагю и сливочное мороженое, которые по качеству не уступают ресторанам высокой кухни.

QACC — это огромное предприятие площадью 69 000 квадратных метров с соблюдением всех необходимых условий гигиены. В среднем здесь готовят 280 литров супа дал тадка в день, от 700 до 800 стейков, 7000 кг курицы и множество омлетов ежедневно. В компании трудится более 4000 сотрудников из 39 стран, включая 1500 квалифицированных поваров. Их работа просто завораживает.

На карусели с 18 сковородками медленно вращают омлеты, которые "доводят до совершенства". Гигантские креветки на гриле готовятся для закусок бизнес-класса, а ореховые брауни — для десертов. Всё это доставляется в самолеты на парке из 195 грузовиков. В общем, QACC — это настоящая кулинарная машина, производящая еду, которая подается пассажирам в тот же день, когда она была приготовлена, пишет dailymail.

Уточнения

Бра́уни (англ. Chocolate brownie) — шоколадное пирожное характерного коричневого цвета (англ. brown — «коричневый»; отсюда и название), прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога.

