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Гастрономическое путешествие по Самоену: прогуляйтесь на стугоступах, попробуйте местные сыр и вино

1:30
Туризм

Самоен (Франция) — отличное место для гастрономического отдыха, где можно насладиться домашней едой и местными винами.

Коттедж зимой
Фото: flickr.com by Timo Newton-Syms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Коттедж зимой

Уникальные ароматы и атмосфера фермы Дюнуайе пробуждают аппетит к местным деликатесам, таким как фондю, тартифлетт и альпийские сыры. За 33 евро на человека можно попробовать вкусные блюда, приготовленные из свежих местных продуктов.

Несмотря на популярность горнолыжного спорта в этом регионе, сельское хозяйство и виноделие остаются важными аспектами жизни городка. Разнообразие сортов винограда и терруаров впечатляет — здесь выращивается около 20 сортов. Мартин Жира, владелец винного магазина, подчеркивает, что климатические условия способствуют этому разнообразию.

Не пропустите возможность посетить Fromagerie Fruitière des Hauts de Savoie, где производят великолепные сыры. Также стоит попробовать супе шатре и другие местные блюда в ресторанах.

Для любителей кулинарии организованы мастер-классы, где можно научиться готовить десерты. В этом случае, вы сможете попробовать свои силы в приготовлении шарлотки по-русски.

Приятные прогулки на снегоступах и катание на лыжах дополняют гастрономический опыт. Под руководством гида Эрве Мартинеса можно насладиться вечерней прогулкой в лесу, а в завершение вкусить савойское фондю и местные вина, пишет The Guardian.

Уточнения

Фондю́ (фр. fondue — растопленный, расплавленный, тянущийся) — приготавливается из смеси различных швейцарских сыров с добавлением белого вина, крахмала (для загустения) и кирша; как вариант возможно добавление чеснока, мускатного ореха и др.
 

Тартифлетт —  готовят из картофеля, сыра реблошон (или Фонтина), бекона, сливок и обжаренного лука. Также можно добавить немного белого вина. В ходе приготовления предварительно отваренные ломтики картофеля запекают вместе с другими ингредиентами.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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