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Сёрфинг, скейтборды и деликатесы: как насладиться Марокко на полную катушку

1:07
Туризм

Приморский курорт Тагазут (Марокко) находится всего в 30 минутах к северу от Агадира, известен как место для любителей серфинга.

серфинг
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Riding_the_North_Beach_waves_(Unsplash).jpg by Julie Macey jules144
серфинг

Но с наступлением вечера стоит заглянуть в городской скейт-парк, который был построен за несколько недель с участием 100 волонтеров со всего мира. Этот парк стал центром сообщества и местом, где можно увидеть впечатляющие трюки на фоне прекрасного океана. Здесь можно взять напрокат скейтборды и защитное снаряжение, а также записаться на уроки.

Что касается гастрономического тура "Истории Медины" в Марракеше, то он просто великолепен. Гид Рашид, обладающий обширными историческими и кулинарными знаниями, проведет вас по более чем дюжине интересных лавок, пекарен, кафе и ресторанов, где можно попробовать разнообразные местные деликатесы — от домашнего йогурта и хлеба до сэндвичей с бычьей селезенкой и улитками. В завершение вы сможете насладиться мятным чаем, любуясь суетой на площади Джемаа-эль-Фна, сообщает The Guardian.

Уточнения

Деликате́с (от фр. délicatesse) — это, как правило, редкий или дорогой продукт питания, который считается очень желанным, изысканным или особенно отличительным в данной культуре.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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