Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Операция под Курахово: Пушилин заявил об успехе российских войск и освобождении Улаклы
Обратные отжимания vs. классические: зачем они нужны, в чём разница и как выполнять правильно
Певицу Наргиз требуют признать иноагентом
Михаил Галустян отреагировал на санкции Евросоюза: нечем крыть
Секреты парикмахеров: как усмирить волосы с помощью фольги и забыть о статике
90-е снова на высоте: секреты стиля, который не выходит из моды
Какие растения дружат с помидорами, а какие лучше держать подальше
Ваш нос запоминает плохие запахи, но это может обернуться проблемой
Как бесплатно прокатиться на эвакуаторе: самые частые парковочные ошибки

Где найти сказку всего в часе от Лондона? Туристы делятся местом, которое завораживает атмосферой

2:13
Туризм

С увеличением светового дня британцы стремятся по максимуму насладиться тёплой погодой, а Великобритания, к счастью, предлагает множество доступных вариантов для отдыха.

Кентербери, собор Sally's Orchard
Фото: Wikimedia Commons by Ymblanter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кентербери, собор Sally's Orchard

Живописная сельская местность открывает массу возможностей для прогулок и расслабления на природе. Многие садоводы и любители путешествий делятся своими впечатлениями в соцсетях, вдохновляя других исследовать новые места.

Так, одна блогерша недавно описала Кентербери как настоящее сказочное место, призывая путешественников посетить этот очаровательный город с его знаменитым собором. Она рассказала, что когда-то услышала о чудесном городе, который находится всего в часе езды на поезде от Лондона, и отметила, что Кентербери снова заставил её поверить в сказки.

По её словам, прогулки по уютным мощёным улочкам, средневековая архитектура и пышные цветущие сады создают ощущение, будто попадаешь на страницы волшебной книги. Каждый уголок здесь хранит истории веков, а сама атмосфера города словно наполнена магией.

Она представила себе идеальный день в Кентербери: яркий солнечный свет, восхитительные пейзажи и лёгкое ощущение чуда в воздухе.

Тем, кто собирается посетить Кентербери, стоит следить за блогами и сайтами с афишами мероприятий, чтобы не пропустить интересные сезонные события. Среди главных достопримечательностей туристам рекомендуют заглянуть в сады Уэстгейт, которые считаются настоящим магнитом для гостей города.

Если верить Visit Canterbury, этот тихий парк на берегу реки особенно красив зимой и расцветает яркими красками весной и летом. Это идеальное место для пикника или уединённого отдыха вдали от городской суеты.

В течение года в садах Уэстгейт проходят разнообразные мероприятия, а кроме них, посетителям стоит прогуляться по городским паркам, таким как сад Дэна Джона и сад Solly’s Orchard or the Franciscan — каждый из них по-своему уникален и заслуживает внимания.

Уточнения

Ке́нтербери (англ. Canterbury; лат. Durovernum Cantiacorum, Cantuaria) — древний город на юго-востоке Англии в графстве Кент, административный центр района со статусом «сити» Сити-оф-Кентербери.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Туалет всегда будет приятно пахнуть: этот лайфхак должен знать каждый
Недвижимость
Туалет всегда будет приятно пахнуть: этот лайфхак должен знать каждый Аудио 
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Садоводство, цветоводство
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка Аудио 
Поддельное моторное масло: как отличить фальшивку от оригинала
Авто
Поддельное моторное масло: как отличить фальшивку от оригинала Аудио 
Популярное
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова

Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.

Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома
Перец без пикировки — меньше забот, больше урожая: и почему никто не делал так сразу
Будущий канцлер ФРГ Мерц хочет независимости от США, но не получится Любовь Степушова 8000 метров к победе: новый российский УТС-800 раскрывает секреты подготовки пилотов Дмитрий Плотников Таинственная смерть в железном веке: почему эту девушку обезглавили? Игорь Буккер
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут
Вероятность столкновения Бенну с Землей увеличилась
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Последние материалы
Операция под Курахово: Пушилин заявил об успехе российских войск и освобождении Улаклы
Обратные отжимания vs. классические: зачем они нужны, в чём разница и как выполнять правильно
Певицу Наргиз требуют признать иноагентом
Михаил Галустян отреагировал на санкции Евросоюза: нечем крыть
Секреты парикмахеров: как усмирить волосы с помощью фольги и забыть о статике
Где найти сказку всего в часе от Лондона? Туристы делятся местом, которое завораживает атмосферой
90-е снова на высоте: секреты стиля, который не выходит из моды
Какие растения дружат с помидорами, а какие лучше держать подальше
Ваш нос запоминает плохие запахи, но это может обернуться проблемой
Как бесплатно прокатиться на эвакуаторе: самые частые парковочные ошибки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.