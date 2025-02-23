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Казахстанская Швейцария: что угрожает знаменитой курортной зоне

1:45
Туризм

Боровое — популярное туристическое место в Казахстане, известное своей живописной природой и крупными озерами. В народе его называют "казахстанской Швейцарией".

озеро
Фото: commons.wikimedia.org by VaNadisone, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
озеро

Посетители активно используют местные источники для оздоровления, включая лечебные грязи из соленых озер и минеральную воду озера Майбалык.

Однако за природной красотой скрываются серьезные экологические угрозы. Щучинско-Боровская курортная зона расположена на севере страны, в 80 км от Кокшетау и 250 км от Астаны. Здесь находится известный курорт Боровое и национальный парк "Бурабай", где расположены 14 озер, включая знаменитые Боровое и Катарколь.

К сожалению, экологи и гидрологи уже давно бьют тревогу о сокращении площади водоемов. Главной причиной этого сокращения является испарение, особенно когда оно превышает количество осадков. Гидрогеолог Галина Пятова отмечает, что уровень воды в озерах зависит от осадков, талых и подземных вод. Извлечение воды из подземных источников также негативно сказывается на уровне водоемов.

В 2024 году уровень воды в Боровом поднялся на 80 см из-за обильных осадков, но в целом наблюдается тенденция к снижению уровня воды. Это связано как с природными явлениями, так и с антропогенными факторами — увеличением строительных объектов вокруг озера. Специалисты говорят, что глобальное потепление также влияет на ситуацию — повышение в регионе на 1,4 градуса, пишет Zakon.kz.

Уточнения

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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