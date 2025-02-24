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После снегопада: туристов снова пускают в реликтовый парк

1:38
Туризм

Рицинский реликтовый национальный парк в Абхазии снова принимает гостей. Доступ на его территорию был закрыт 18 февраля из-за сильного снегопада. Открытие в интервью порталу Sputnik подтвердил главный лесничий парка Тенгих Джергения.

озеро Рица зимой, Абхазия
Фото: Wikimedia Commons by Avobukhov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
озеро Рица зимой, Абхазия

По его словам, сейчас в парке сохраняется зимняя погода: температура остается минусовой, а дороги покрыты льдом. В районе озера Рица ночью температура опускалась до -7 градусов, а утром 23 февраля зафиксировали -2 градуса. Само озеро покрылось льдом.

Техника расчистила дороги от снега, а каждое утро их посыпают песком, чтобы минимизировать скользкость. Несмотря на холод и ограничения, туристы уже начали приезжать. Пока их немного, но гости добираются как на личных автомобилях, так и на экскурсионных микроавтобусах.

Рицинский реликтовый национальный парк расположен в горах Абхазии на южном склоне Большого Кавказа. Его территория охватывает долины рек Гега и Пщица, занимая площадь 39 тысяч гектаров. Парк был создан в 1996 году с целью сохранения уникальных природных ландшафтов, которые характеризуются значительным перепадом высот.

Кроме знаменитого озера Рица, в парке можно увидеть водопад "Мужские слёзы", Голубое озеро и впечатляющее Юпшарское ущелье. Эти природные достопримечательности привлекают туристов в любое время года.

Уточнения

Ри́ца (Большая Рица; абх. Риҵа, груз. რიწა) — горное озеро ледниково-тектонического происхождения на Западном Кавказе, в Абхазии, в Гудаутском районе частично признанной Республики Абхазия, согласно административному делению Грузии — в Гудаутском муниципалитете Абхазской Автономной Республики. Крупнейшее озеро Абхазии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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