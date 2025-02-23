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Ангвиллара-Сабация: почему стоит посетить этот итальянский городок

1:21
Туризм

Ангвиллара-Сабация — очаровательный городок, который находится всего в сорока минутах езды на авто от Рима (Италия) и привлекает множество туристов каждое лето.

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Фото: commons.wikimedia.org by Jiuguang Wang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
собор

Его название связано с древней виллой, которая возникла здесь благодаря уникальной форме побережья. Городок имеет средневековую атмосферу, и вы можете прогуляться по узким улочкам, наслаждаясь исторической архитектурой и видами на озеро Браччано. Одним из самых красивых мест является Коллегиальная церковь Санта-Мария-Ассунта, откуда открывается потрясающий вид.

Не забудьте заглянуть в Баронский дворец 16 века, где проводятся культурные мероприятия, и увидеть фонтан угрей на площади Бельведер, символ местной рыболовной традиции, пишет gaeta.

Для любителей истории тут есть церковь Сан-Франческо и источник воды Клаудия. А под озером скрыта неолитическая деревня, возрастом около 8000 лет — настоящая находка для археологов!

Ангвиллара-Сабация — идеальное место для однодневной поездки из Рима, но если захотите остаться подольше, есть уютные отели, такие как Hotel Massimino и Domus Angularia. Добраться сюда можно на машине или на общественном транспорте — легко и быстро.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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