Как отличить турагента-профи от дилетанта или мошенника

2:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» активно обсуждают, как понять, стоит ли доверять турагенту. Подписчики делятся своими наблюдениями и формулируют основные признаки настоящего профессионала.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas tomasalas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на пляже

Какие качества отличают опытного турагента?

Отсутствие сомнительных скидок. Многие уверены: если агент обещает серьёзные скидки, это может говорить о кассовом разрыве или низкой марже. Настоящие профессионалы работают по ценам туроператоров. Стабильность в бизнесе. Долгая работа в отрасли — хороший знак. Если турагент много лет на рынке, это говорит о его надежности и умении решать сложные ситуации. Всегда на связи. Опытный специалист не исчезает после оформления тура. Он помогает клиенту на всех этапах путешествия, особенно в нестандартных ситуациях. Рекомендации от знакомых. Сарафанное радио — один из самых надёжных индикаторов профессионализма. Хорошие турагенты получают новых клиентов через отзывы довольных туристов. Регистрация в ЕФРТА не является гарантией качества. Федеральный реестр турагентов (ЕФРТА) создан для прозрачности рынка, но его наличие не всегда подтверждает профессионализм или честность агента.

Директор нижегородской компании «АВР-тур» Елена Казакова сравнивает самостоятельную покупку тура с выращиванием помидоров: «Можно, конечно, заняться этим самому, но нужно время, знания и терпение».

Турагент выполняет массу задач:

Подбирает тур по нужной цене и условиям, исходя из пожеланий клиента.

Оформляет все документы и снижает риски ошибок.

Помогает с визами, страховками и другими нюансами.

Берёт на себя вопросы при форс-мажорах.

Экономит время и нервы туристов.

Так что выбор между самостоятельной организацией поездки и помощью турагента — вопрос приоритетов. Кто-то готов разбираться сам, а кто-то доверяет профессионалу.

Уточнения

Форс-мажо́р (фр. force majeure — «высшая сила», лат. vis maior; в русскоязычных юридических документах используется термин «непреодолимая сила») — непредсказуемое событие (например, стихийное бедствие, эпидемия или война), не зависящее от воли сторон, участвующих в сделке, но ведущее к невозможности исполнения договорных обязательств. Оно освобождает должника от ответственности за нарушение договора.

