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Россияне снова устремились в Альпы: что изменилось за год

3:38
Туризм

Интерес российских туристов к европейским горнолыжным курортам заметно увеличился. Особенной популярностью, как пишет «РБК» со ссылкой на пресс-службу туроператора PAC Group, пользуется французский Куршевель, где спрос на отдых среди клиентов туроператоров вырос минимум на 50%. Помимо Куршевеля, путешественники также активно бронируют поездки в Швейцарию, Италию и Австрию.

Куршевель
Фото: Wikimedia Commons by Florian Pépellin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Куршевель

Куршевель 1850 считается одним из самых престижных горнолыжных курортов мира. Он входит в зону катания "Три долины", объединяющую порядка 600 км трасс. Кроме Куршевеля, сюда входят такие курорты, как Мерибель, Ле Менюир и Брид-ле-Бен. В 1990-х и 2000-х годах это место привлекало миллиардеров и представителей российской элиты, а после 2013 года — и более широкую аудиторию обеспеченных туристов.

Несмотря на пандемию, экономические санкции и сложности с перелётами, спрос на отдых в Альпах снова растёт. В 2025 году число бронирований увеличилось более чем на 60%, а запросы на горнолыжные туры во Францию выросли в 2,5-3 раза. Туристы адаптировались к изменениям логистики, а туроператоры помогают с визами, трансферами и организацией досуга.

Отдых в Куршевеле остаётся дорогим удовольствием. Стоимость ночи в отелях Куршевеля 1850 начинается от €3 000 и достигает €10 000. Аренда элитных шале может стоить от €80 000 за ночь.

Средняя стоимость поездки не показательна, так как включает как бюджетные, так и люксовые варианты. Однако медианная цена поездки составляет примерно €4 000-5 000 на семью без учёта авиаперелёта.

Цены на туры в другие европейские страны также варьируются:

  • Италия: от 200 тыс. до 8,6 млн руб. на двоих;
  • Австрия: от 192,7 тыс. до 1,7 млн руб.;
  • Франция: от 267,2 тыс. до 3,4 млн руб.;
  • Швейцария: от 246,9 тыс. до 11,8 млн руб.

Некоторые операторы, такие как PAC Group, предлагают бронирование отелей 4-5 звёзд, а Club Med — премиальный all-inclusive с питанием, напитками, ски-пассами и уроками. Например, отдых в Peisey-Vallandry в марте стоит 417 тыс. руб. на двоих, а в Club Med Val d'Isere — около 1 млн рублей.

Факторы, влияющие на популярность европейских горнолыжных курортов

Несколько причин способствуют росту спроса:

  • малоснежная зима в России;
  • высокое качество трасс и инфраструктуры в Альпах;
  • подорожание отдыха на российских курортах;
  • рост курса валют и необходимость пересадок при перелётах;
  • улучшение визовой ситуации: теперь чаще выдаются многократные визы, а число отказов снизилось.

Несмотря на сложности, российские туристы продолжают выбирать европейские курорты, находя пути адаптации к новым условиям.

Уточнения

Куршевель (фр  Courchevel) — горнолыжный курорт во французских Альпах (департамент Савойя), расположен в центре Тарантезской долины. Является частью объединённой зоны катания Три долины.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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