Топ-5 городов для пеших приключений: прогуляемся по улочкам и узнаем много интересного

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты назвали этот город идеальным местом для туристических прогулок и пеших путешествий.

Фото: commons.wikimedia.org by Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Испания

Флоренция (Италия) занимает первое место благодаря своей богатой истории и потрясающей архитектуре. Узкие улочки ведут к знаменитым достопримечательностям, таким как кафедральный собор и мост Понте-Веккьо, так что всё в шаговой доступности.

К тому же, качество воздуха в городе на высоте, что тоже не может не радовать. Главные достопримечательности, такие как Галерея Уффици, Площадь Синьории и другие, находятся на расстоянии не более 800 метров друг от друга, и вы сможете обойти их за 10 минут пешком.

Вторая и третья позиции занимают Рига (Латвия) и Гамбург (Германия) соответственно, а в четвертой — Порту (Португалия). Замыкает пятерку Мадрид (Испания), где, хотя и качество воздуха чуть похуже, всё равно можно отлично прогуляться, пишет iefimerida.

Уточнения

Архитекту́ра — искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.

