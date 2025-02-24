Туризм нового поколения: отдых на Пхукете за криптовалюту

Пхукет стал первым курортом в мире, где туристы смогут оплачивать услуги криптовалютой. Этот шаг, как утверждает Nation Thailand, направлен на создание удобных условий для путешественников, предпочитающих цифровые активы, и ожидается, что он значительно увеличит поток иностранных гостей на остров.
Для использования криптовалюты туристам необходимо зарегистрироваться на местной криптобирже и пройти процедуру верификации личности. Эти меры призваны повысить безопасность финансовых операций и минимизировать риски мошенничества.
Идея внедрения криптовалютных платежей в туристическую индустрию Таиланда обсуждалась уже некоторое время. Однако попытки реализовать подобную инициативу в Хуахине не увенчались успехом.
На фоне этих изменений в стране также звучат предложения о пересмотре туристической политики. Один из возможных векторов развития — привлечение пожилых путешественников, которые проводят в стране длительное время и могут стать важной аудиторией для туристической индустрии.
Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.
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