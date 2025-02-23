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Город в Альпах с богатым прошлым и увлекательным настоящим, который стоит посетить хотя бы раз в жизни

1:26
Туризм

Расположенный в самом сердце Французских Альп, этот город на высоте более 1300 метров над уровнем моря, таит в себе множество сокровищ.

Бриансон, Альпы, Франция
Фото: commons.wikimedia.org by User: (WT-shared) Smallmartin at wts wikivoyage, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бриансон, Альпы, Франция

Бриансон — это настоящая книга по истории под открытым небом. В конце 17 века здесь была построена большая сеть фортов, предназначенных для защиты близлежащих стратегических долин. Сегодня из этих внесённых в список укреплений, открывается захватывающая панорама на Альпы, и их можно посетить пешком, раскрывая захватывающее военное прошлое.

Исторический центр очаровывает своими мощёными улочками, живописными площадями и сохранившимися памятниками. Среди них соборная церковь Нотр-Дам-и-Сен-Николя.

Зимой город превращается в ворота в Серр-Шевалье, один из крупнейших горнолыжных курортов Южных Альп, известный своими разнообразными склонами и исключительным снежным покровом. Катание на горных лыжах, сноуборде, походы на снегоступах или даже восхождение на ледяные водопады привлекают любителей зимних ощущений.

В местных ресторанах и хостелах можно отведать изысканные блюда. В меню гурманов представлены альпийские деликатесы: раклет, фондю по-савойски, а также тартифлет, приготовленный из высококачественных местных продуктов, пишет ulysse.com.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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