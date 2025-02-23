Толпа туристов поедет в Японию, чтобы чистить снег: это новое развлечение стало трендом

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Миллионы китайских туристов едут в Японию, чтобы примерить роль коммунальщиков. Зачем?

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Дорога

За $ 1,6 тысячи группе из шести человек предлагается принять участие в уборке снега. Обещают, что даже разрешат покататься на специальной машине.

Большая часть туристов, которые приезжают ради этого развлечения, живёт на юге Китая, где снег — редкость. Эти люди готовы платить сотни долларов ради такого "холодного" опыта.

Уборка снега помогает избавиться от стресса и получить радость от непривычного занятия. Такой вид отдыха постепенно вытесняет любовь китайских путешественников к шоппинг-турам в Японию, пишет "Чемпионат".

Уточнения



Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России.

